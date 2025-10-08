Thanh Hóa điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Thành Lương, tân Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định ông Nguyễn Thành Lương thôi tham gia Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thường Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch HĐND xã Thường Xuân, nhiệm kỳ 2021-2026, điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng có thông báo quyết nghị ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, điều động, giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, thay ông Võ Mạnh Sơn được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống.

Được biết, ngoài 2 vị trí trên, Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng vừa thực hiện điều động, luân chuyển nhiều Bí thư Đảng ủy xã, giám đốc các sở, ngành giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các sở ngành, các xã, phường trong tỉnh.

Trước đó, ngày 4-10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm 4 lãnh đạo sở ngành.

Ông Lương Trọng Thành được giới thiệu ứng cử bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Phạm Nguyên Hồng được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Trần Anh Chung (người đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan).

Điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Nguyễn Tiến Hiệu.