Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM

Chiều 6-1, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Pasteur TPHCM về nâng cao chất lượng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Tham dự buổi lễ, về phía Viện Pasteur TPHCM có PGS. TS. BS.CKII Nguyễn Vũ Trung, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; TS. BS Đinh Xuân Thành, Phó Viện trưởng…

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết hiện Trường Đại học Cửu Long đào tạo 38 ngành đại học, 11 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa cấp 1 và 4 ngành tiến sĩ; quy mô đào tạo gần 40.000 sinh viên.

Nhà giáo ưu tú khẳng định nhà trường luôn xác định hợp tác với các viện nghiên cứu, cơ sở khoa học uy tín là một trong những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Pasteur TPHCM là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự gặp gỡ về tầm nhìn và mục tiêu của hai đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi và thảo luận sâu rộng về các nội dung trọng tâm của Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới phát triển bền vững, lâu dài.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm: Hợp tác trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng, tạo điều kiện và hỗ trợ cho sinh viên các khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long đến thực hành cận lâm sàng và y tế công cộng tại Viện Pasteur TPHCM; Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng. Hợp tác trong nghiên cứu khoa học.

Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hình thành các nhóm nghiên cứu có sự tham gia của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của hai bên; hợp tác ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ nhằm phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực y sinh học; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học; …

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Viện Pasteur TPHCM

Sau khi trao đổi, hai bên đã đi đến thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ tại buổi làm việc, PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ bày tỏ lòng cám ơn lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác của 2 đơn vị.

Được biết, Trường Đại học Cửu Long là trường đào tạo đa ngành, trong đó có khối ngành sức khỏe. Viện Trưởng Viện Pasteur TPHCM khẳng định vai trò tiên phong của Viện trong lĩnh vực y tế dự phòng, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Đồng thời mong muốn hợp tác với trường trong lĩnh vực sức khỏe. Hy vọng 2 đơn vị sẽ hợp tác phát triển thế mạnh của mình trong thời gian tới.



