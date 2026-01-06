Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM bày tỏ lòng cám ơn lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác của 2 đơn vị

Chiều 6-1, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Pasteur TPHCM về nâng cao chất lượng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ.

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Tham dự buổi lễ, về phía Viện Pasteur TPHCM có PGS. TS. BS.CKII Nguyễn Vũ Trung, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; TS. BS Đinh Xuân Thành, Phó Viện trưởng…

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết hiện Trường Đại học Cửu Long đào tạo 38 ngành đại học, 11 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa cấp 1 và 4 ngành tiến sĩ; quy mô đào tạo gần 40.000 sinh viên.

Nhà giáo ưu tú khẳng định nhà trường luôn xác định hợp tác với các viện nghiên cứu, cơ sở khoa học uy tín là một trong những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Pasteur TPHCM là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự gặp gỡ về tầm nhìn và mục tiêu của hai đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi và thảo luận sâu rộng về các nội dung trọng tâm của Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới phát triển bền vững, lâu dài.

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM - Ảnh 3.

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM - Ảnh 4.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm: Hợp tác trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng, tạo điều kiện và hỗ trợ cho sinh viên các khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long đến thực hành cận lâm sàng và y tế công cộng tại Viện Pasteur TPHCM; Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng. Hợp tác trong nghiên cứu khoa học. 

Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hình thành các nhóm nghiên cứu có sự tham gia của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của hai bên; hợp tác ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ nhằm phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực y sinh học; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học; …

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM - Ảnh 5.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trường Đại học Cửu Long ký hợp tác với Viện Pasteur TPHCM - Ảnh 6.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Viện Pasteur TPHCM

Sau khi trao đổi, hai bên đã đi đến thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ tại buổi làm việc, PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Vũ bày tỏ lòng cám ơn lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã tổ chức sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác của 2 đơn vị.

Được biết, Trường Đại học Cửu Long là trường đào tạo đa ngành, trong đó có khối ngành sức khỏe. Viện Trưởng Viện Pasteur TPHCM khẳng định vai trò tiên phong của Viện trong lĩnh vực y tế dự phòng, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Đồng thời mong muốn hợp tác với trường trong lĩnh vực sức khỏe. Hy vọng 2 đơn vị sẽ hợp tác phát triển thế mạnh của mình trong thời gian tới.


Tin liên quan

Người dân ở Đắk Lắk xúc động vì nghĩa cử đẹp của Trường Đại học Cửu Long

Người dân ở Đắk Lắk xúc động vì nghĩa cử đẹp của Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Thông qua số tiền hỗ trợ của Trường Đại học Cửu Long đã góp phần chia sẻ với những khó khăn, mất mát với người dân ở Đắk Lắk

Trường Đại học Cửu Long làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thái Bình Dương

(NLĐO) - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học cửu Long khẳng định nhà trường sẵn sàng hợp tác với Công ty PACIFIC

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long khen thưởng 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo