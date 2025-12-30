HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Người dân ở Đắk Lắk xúc động vì nghĩa cử đẹp của Trường Đại học Cửu Long

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Thông qua số tiền hỗ trợ của Trường Đại học Cửu Long đã góp phần chia sẻ với những khó khăn, mất mát với người dân ở Đắk Lắk

Ngày 30-12, đoàn công tác của Trường Đại học Cửu Long do PGS.TS Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở làm trưởng đoàn, đã đến trực tiếp tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắl Lắk để ân cần thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân ở Đắk Lắk xúc động vì nghĩa cử đẹp của Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Kim Quyên trao bảng tượng trưng số tiền 170 triệu và 1 tấn gạo hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra

Đồng thời, đoàn đã trao các phần quà đến bà con gồm 170 triệu đồng tiền mặt đến 17 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 1 tấn gạo cho 100 hộ dân.

Ngoài ra, đoàn còn trao 7 bao quần áo, 2 thùng giày, 200 quyển tập cho người dân và các em học sinh nơi đây.

Phát biểu tại buổi trao quà, PGS.TS Nguyễn Kim Quyên cho biết phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Cửu Long đã phối hợp cùng nhà trường tổ chức đợt vận động quyên góp, ủng hộ nhằm sẻ chia phần nào những khó khăn, mất mát của bà con vùng bị thiệt hại do mưa lũ.

Những phần quà hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng, tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên nhà trường gửi đến bà con với mong muốn góp phần giúp bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn, đồng chí Phan Thanh Hoài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy An Tây, cho biết Tuy An Tây là một trong những xã nghèo, khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Được sự quan tâm của quý trường về hỗ trợ cho bà con là một nghĩa cử rất là cao đẹp. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Hoài ghi nhận những tấm lòng của Trường Đại học Cửu Long dành cho bà con địa phương.

Người dân ở Đắk Lắk xúc động vì nghĩa cử đẹp của Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Kim Quyên và đồng chí Phan Thanh trao tiền và quà cho bà con

Trong không khí ấm áp nghĩa tình của buổi trao quà, ông Nguyễn Tấn Tạo (ngụ thôn Phong Thái, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk) thay mặt bà con nơi đây gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ban giám hiệu, quý thầy cô, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Cửu Long đã không quản đường xa đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà đầy nghĩa tình cho bà con nơi đây.

Người dân ở Đắk Lắk xúc động vì nghĩa cử đẹp của Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 3.

PGS.TS Nguyễn Kim Quyên phát biểu tại buổi lễ trao quà

Ông Tạo chia sẻ rằng ông có người em bị bại liệt 25 năm. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của gia đình ông. Trước những khó khăn, thiếu thốn ấy, được sự quan tâm của Trường Đại học Cửu Long đã phần nào giúp đỡ cho gia đình ông vượt qua hoàn cảnh khốn khó.

Thông qua số tiền hỗ trợ của Trường Đại học Cửu Long đã góp phần chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào đã phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, chung tay giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động sản xuất.

Tin liên quan

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long khen thưởng 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long tạo thế chủ động trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp, hạn chế nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra

Hội thảo khoa học về cơ xương khớp tổ chức tại Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Tại hội thảo, có 14 bài tham luận trực tiếp của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

Đắk Lắk miền Trung mưa lũ đại học cửu long
