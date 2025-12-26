HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường Đại học Cửu Long làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thái Bình Dương

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học cửu Long khẳng định nhà trường sẵn sàng hợp tác với Công ty PACIFIC

Chiều 26-12, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thái Bình Dương (PACIFIC) về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tuyển dụng lao động làm việc tại Đức.

Trường Đại học Cửu Long làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Trường Đại học Cửu Long làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thái Bình Dương - Ảnh 2.

TS Nguyễn Thanh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty PACIFIC, cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Tiếp đoàn, về phía Trường Đại học Cửu Long có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng – Phó Hiệu Trưởng; cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng đã giới thiệu sơ lược về Trường Đại học Cửu Long.

Theo đó, hiện tại, Trường Đại học Cửu Long đào tạo 4 lĩnh vực chính, gồm: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật công nghệ, Kinh tế - Tài chính.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long khẳng định nhà trường sẵn sàng hợp tác với Công ty PACIFIC. Thời gian tới, hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên sẽ thành công tốt đẹp.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi các nội dung có khả năng hợp tác trong thời gian tới, cụ thể: hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chương trình tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc dài tại Đức…

Trường Đại học Cửu Long làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thái Bình Dương - Ảnh 3.

TS Nguyễn Thanh Dũng tặng quà lưu niệm cho Công ty PACIFIC

Sau khi kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Công ty PACIFIC có buổi gặp gỡ, trao đổi, tư vấn cho gần 200 sinh viên đại diện sinh viên các Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghệ, Ngoại ngữ.

Trường Đại học Cửu Long làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thái Bình Dương - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi gặp gỡ sinh viên

Trường Đại học Cửu Long làm việc với Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thái Bình Dương - Ảnh 5.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Công ty PACIFIC đã giới thiệu chương trình tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc dài tại Đức; chính sách, chế độ, quyền lợi khi tham gia chương trình.

