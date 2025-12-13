Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long khen thưởng 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2023 – 2025 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2025-2028, ngày 13-12, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cửu Long tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cửu Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2028.

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội

Đến dự đại hội có đồng chí Mai Thanh Hồ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long; đồng chí Trần Thị Ngọc Thoại, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Thụy Yến Phương, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có đồng chí Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Đảng ủy; PGS.TS Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc; cùng 120 đại biểu chính thức.

Hiện tại, Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long quản lý 6.567 hội viên. Nhiệm kỳ 2023-2025, Hội Sinh viên trường đã thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ 100%. Trong đó, có 10 chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên trường đã tổ chức 6 hoạt động phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương, vượt 4 hoạt động so với chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện 3 công trình sinh viên, trong đó có 1 công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên các cấp, Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2024 - 2027, vượt 1 công trình so chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức 4 chuyến về nguồn nhân dịp các sự kiện trọng đại trong năm, vượt 1 so chỉ tiêu. Có 30 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên trong nhiệm kỳ được nghiệm thu đúng tiến độ, vượt 15 đề tài. Tổ chức 6 lớp tập huấn kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, vượt 4 lớp…

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 2.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2028, Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Cửu Long hoạt động với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Trường Đại học Cửu Long: Đoàn kết - Tiên phong – Vươn mình - Phát triển".

Đại hội đã đề ra 19 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: 100% Liên Chi hội, Chi hội, hội viên, sinh viên được tuyên truyền, quán triệt về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội.

Tối thiểu 80% sinh viên, hội viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% sinh viên, hội viên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Phấn đấu đạt ít nhất 400 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 45 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh, 1 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 1 sinh viên đạt danh hiệu "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Thị Ngọc Thoại, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận và biểu dương thành tích mà Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cửu Long đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 3.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Thoại, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, phát biểu chỉ đạo

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, gần gũi với hội viên, sinh viên, đặc biệt chú trọng công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng ly luận và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương và khát vọng cống hiến trong hội viên, sinh viên.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "sinh viên 5 tốt" các cấp. Tiếp tục xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, tập trung xây dựng cán bộ hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào sinh viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, phát triển hội viên.

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 4.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 5.

Đồng chí Mai Thanh Hồ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, trao giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 6.

Trường Đại học Cửu Long khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên

Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 7.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã biểu quyết hiệp thương Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí. Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cửu Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2028.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân; Trường Đại học Cửu Long khen thưởng 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2025.


Tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Trường ĐH Cửu Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng Trường ĐH Cửu Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(NLĐO) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn Trường ĐH Cửu Long hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương

Một trường đại học ở Sri Lanka muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiu bày tỏ sự mong muốn hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trên nhiều lĩnh vực

Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long khen thưởng 5 học viên tốt nghiệp thủ khoa và có thành tích cao trong học tập, rèn luyện

Trường đại học ĐH Cửu Long Sinh viên Việt Nam Hội sinh viên Việt Nam Phó Chủ tịch Thường trực đại học cửu long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo