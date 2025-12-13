Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2023 – 2025 và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2025-2028, ngày 13-12, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cửu Long tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cửu Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2028.

Quang cảnh đại hội

Đến dự đại hội có đồng chí Mai Thanh Hồ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long; đồng chí Trần Thị Ngọc Thoại, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Thụy Yến Phương, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long.

Về phía Trường Đại học Cửu Long có đồng chí Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Đảng ủy; PGS.TS Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc; cùng 120 đại biểu chính thức.

Hiện tại, Hội Sinh viên Trường Đại học Cửu Long quản lý 6.567 hội viên. Nhiệm kỳ 2023-2025, Hội Sinh viên trường đã thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ 100%. Trong đó, có 10 chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên trường đã tổ chức 6 hoạt động phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương, vượt 4 hoạt động so với chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện 3 công trình sinh viên, trong đó có 1 công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên các cấp, Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2024 - 2027, vượt 1 công trình so chỉ tiêu đề ra.

Tổ chức 4 chuyến về nguồn nhân dịp các sự kiện trọng đại trong năm, vượt 1 so chỉ tiêu. Có 30 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên trong nhiệm kỳ được nghiệm thu đúng tiến độ, vượt 15 đề tài. Tổ chức 6 lớp tập huấn kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, vượt 4 lớp…

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2028, Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Cửu Long hoạt động với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Trường Đại học Cửu Long: Đoàn kết - Tiên phong – Vươn mình - Phát triển".

Đại hội đã đề ra 19 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: 100% Liên Chi hội, Chi hội, hội viên, sinh viên được tuyên truyền, quán triệt về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội.

Tối thiểu 80% sinh viên, hội viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% sinh viên, hội viên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Phấn đấu đạt ít nhất 400 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 45 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh, 1 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 1 sinh viên đạt danh hiệu "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Thị Ngọc Thoại, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận và biểu dương thành tích mà Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cửu Long đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Thoại, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, phát biểu chỉ đạo

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, gần gũi với hội viên, sinh viên, đặc biệt chú trọng công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng ly luận và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương và khát vọng cống hiến trong hội viên, sinh viên.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "sinh viên 5 tốt" các cấp. Tiếp tục xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, tập trung xây dựng cán bộ hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào sinh viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, phát triển hội viên.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội

Đồng chí Mai Thanh Hồ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long, trao giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên

Trường Đại học Cửu Long khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã biểu quyết hiệp thương Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí. Đồng chí Thái Thị Hiền tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Cửu Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2028.

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân; Trường Đại học Cửu Long khen thưởng 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2025.



