Trường đại học thành lập CLB Doanh nhân để thúc đẩy khởi nghiệp

Sáng 7-6, Trường ĐH Luật TPHCM (Ulaw) đã tổ chức Ngày hội việc làm "Ulaw Career Day" lần I năm 2026 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Ulaw.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết đây là cột mốc ý nghĩa nhằm hiện thực hóa mô hình giáo dục hiện đại, xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững giữa nhà trường – doanh nghiệp – cựu người học – sinh viên, phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sinh viên hào hứng tham gia sự kiện

CLB Doanh nhân cựu sinh viên Ulaw được thành lập nhằm kết nối mạng lưới cựu sinh viên thành đạt, thúc đẩy các hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và lan tỏa các giá trị tích cực. Sự ra đời của CLB cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường.

CLB quy tụ các doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia là cựu người học Ulaw. Ban Chủ nhiệm CLB gồm 12 thành viên, do bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang, làm chủ tịch. CLB kỳ vọng là cầu nối thúc đẩy đào tạo, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và huy động nguồn lực xã hội đồng hành cùng nhà trường.

Tại sự kiện, bà Thanh Mẫu nhắn nhủ với sinh viên: "Kiến thức pháp luật các bạn đang học là thứ tài sản không ai lấy đi được – nhưng để tài sản đó sinh ra giá trị, các bạn cần thêm bản lĩnh của người dám bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi đã từng đứng ở đúng vị trí các bạn đang ngồi, và điều tôi ước mình biết sớm hơn chính là: hãy bắt đầu xây dựng mối quan hệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy học từ những người đi trước, và đừng sợ thất bại – vì mỗi lần vấp ngã chính là một lần bạn trưởng thành hơn".

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang, làm Chủ tịch CLB

Ngay sau lễ khai mạc, sinh viên tham gia chuỗi hoạt động như: tư vấn, tối ưu hóa hồ sơ xin việc; phỏng vấn mô phỏng trực tiếp cùng các tổ chức hành nghề luật và doanh nghiệp; trạm trải nghiệm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần, cân bằng cuộc sống và hoạt động chụp ảnh chân dung nghề nghiệp số "Pose là có job",...