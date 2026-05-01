Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM) công bố thông tin tuyển sinh ĐH 2026 kèm lộ trình tăng học phí qua từng năm học.

Học phí ĐH là nội dung được nhiều thí sinh quan tâm

Với chương trình chuẩn ngành thiết kế vi mạch, học phí năm học 2026-2027 là 52.000.000/năm - đến năm học 2029-2030 lên 72.000.000/năm.

Cũng với chương trình chuẩn các ngành học khác, học phí năm học 2026-2027 là 41.800.000/năm - đến năm học 2029-2030 tăng lên 63.000.000/năm.

Với chương trình tiên tiến, học phí năm học 2026-2027 và 2027-2028 giữ ổn định ở mức 60 triệu đồng/năm và tăng lên 70 triệu đồng vào năm học 2027-2028.

Tính đến năm học 2029-2030, học phí ngành thiết kế vi mạch (chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) có mức cao nhất - lên đến 126 triệu đồng/năm.

Lộ trình tăng học phí các chương trình đào tạo từ năm học 2026-2027 đến năm học 2029-2030.

Về phương thức tuyển sinh ĐH năm 2026, Trường ĐH Công nghệ thông tin sử dụng 2 phương thức là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và xét tuyển tổng hợp.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường xét điểm thi tốt nghiệp THPT + điểm thi đánh giá năng lực + điểm học bạ + điểm ưu tiên (nếu có).

Trường ĐH Công nghệ thông tin tính hệ số thành phần điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực cùng 47,5%, điểm học bạ 5%.







