Giáo dục

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM công bố 4 phương thức xét tuyển

Huy Lân

(NLĐO)- Năm 2026, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM sử dụng 4 phương thức xét tuyển vào 23 ngành thuộc 5 nhóm ngành

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đã công bố các phương thức tuyển sinh ĐH 2026, học phí cũng như học bổng. Năm nay, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm:

* Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn. 

* Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 

Điều kiện: Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm trở lên (trên thang 30 theo tổ hợp dùng để xét học bạ, hoặc theo tổ hợp văn – toán và một môn bất kỳ); có tổng điểm trung bình của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

* Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TPHCM. 

Điều kiện: Điểm thi đánh giá năng lực từ 500 trở lên (thang điểm 1.200)

* Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.  

Các ngành xét tuyển của HUFLIT

Đối với phương thức 1 và phương thức 2, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thay thế cho điểm thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT:

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM công bố 4 phương thức xét tuyển - Ảnh 2.

Các ngành xét tuyển của HUFLIT

Học phí:

Năm 2026, HUFLIT tiếp tục áp dụng chính sách không tăng học phí toàn khóa. Mức học phí áp dụng cho sinh viên khoá 2026 như sau:

Kiến thức đại cương: 1.230.000 đồng/tín chỉ (Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chính trị);

Kiến thức chuyên ngành: 1.330.000/tín chỉ

Học phí toàn khóa dự kiến tương đương 190.000.000đ/khóa học (9 học kỳ).

Toàn khóa học kéo dài từ 3 năm – 3,5 năm, tổng số tín chỉ là 135 tín chỉ (chưa bao gồm 3 tín chỉ giáo dục quốc phòng và 4 tín chỉ giáo dục thể chất).

Trường cũng công bố 10 loại học bổng cho tân sinh viên như: 

- Học bổng 100% toàn khoá cho học sinh giỏi quốc gia giải I, II, III (diện tuyển thẳng) duy trì được học lực xuất sắc; 

- 50% học bổng toàn khoá cho học sinh giỏi quốc gia đạt giải khuyến khích (diện tuyển thẳng) duy trì được học lực xuất sắc;

- 50% toàn khoá, 25% toàn khoá cho thủ khoa trường, thủ khoa ngành...

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tuyển sinh ĐH năm 2026 bằng xét tổng hợp

(NLĐO)- Tuyển sinh ĐH năm nay, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn dùng phương thức xét tuyển tổng hợp là chủ đạo bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh ĐH năm 2026

(NLĐO)- Với những tổ hợp môn xét tuyển có môn ngoại ngữ, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ sử dụng điểm ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tuyển sinh ĐH 2026: Nhiều thay đổi quan trọng

(NLĐO) - Tuyển sinh ĐH năm nay có thêm ngành pháp luật bị áp ngưỡng đầu vào, siết điểm học bạ và giảm điểm ưu tiên ngoại ngữ.

