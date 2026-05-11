Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM công bố 4 phương thức xét tuyển

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đã công bố các phương thức tuyển sinh ĐH 2026, học phí cũng như học bổng. Năm nay, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm:

* Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn.

* Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).

Điều kiện: Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm trở lên (trên thang 30 theo tổ hợp dùng để xét học bạ, hoặc theo tổ hợp văn – toán và một môn bất kỳ); có tổng điểm trung bình của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

* Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TPHCM.

Điều kiện: Điểm thi đánh giá năng lực từ 500 trở lên (thang điểm 1.200)

* Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Các ngành xét tuyển của HUFLIT

Đối với phương thức 1 và phương thức 2, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thay thế cho điểm thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT:

Học phí:

Năm 2026, HUFLIT tiếp tục áp dụng chính sách không tăng học phí toàn khóa. Mức học phí áp dụng cho sinh viên khoá 2026 như sau:

Kiến thức đại cương: 1.230.000 đồng/tín chỉ (Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chính trị);

Kiến thức chuyên ngành: 1.330.000/tín chỉ

Học phí toàn khóa dự kiến tương đương 190.000.000đ/khóa học (9 học kỳ).

Toàn khóa học kéo dài từ 3 năm – 3,5 năm, tổng số tín chỉ là 135 tín chỉ (chưa bao gồm 3 tín chỉ giáo dục quốc phòng và 4 tín chỉ giáo dục thể chất).

Trường cũng công bố 10 loại học bổng cho tân sinh viên như:

- Học bổng 100% toàn khoá cho học sinh giỏi quốc gia giải I, II, III (diện tuyển thẳng) duy trì được học lực xuất sắc;

- 50% học bổng toàn khoá cho học sinh giỏi quốc gia đạt giải khuyến khích (diện tuyển thẳng) duy trì được học lực xuất sắc;

- 50% toàn khoá, 25% toàn khoá cho thủ khoa trường, thủ khoa ngành...