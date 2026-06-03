Trường ĐH Sài Gòn tăng chỉ tiêu tuyển sinh 2026

Năm 2026, Trường ĐH Sài Gòn tuyển 5.463 chỉ tiêu cho 4 chương trình đào tạo, tăng 243 chỉ tiêu so với năm 2025. Nhà trường tiếp tục duy trì 4 phương thức xét tuyển, đồng thời công bố một số điều chỉnh liên quan đến xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực.

Trong số này, nhà trường tuyển sinh cho 4 chương trình đào tạo. Riêng khối ngành đào tạo giáo viên gồm 15 chương trình với tổng 1.123 chỉ tiêu, tiếp tục chiếm tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu tuyển sinh của trường.

Về phương thức tuyển sinh, trường giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển như các năm gần đây. Tuy nhiên, phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM sẽ không còn được áp dụng đối với một số chương trình đào tạo.

Trường ĐH Sài Gòn (mã tuyển sinh SGD) vừa công bố những điểm đáng chú ý trong đề án tuyển sinh ĐH năm 2026. ẢNH: Tuổi trẻ ĐH Sài Gòn

Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhà trường tiếp tục chấp nhận quy đổi kết quả chứng chỉ tiếng Anh thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Đây là chính sách được nhiều thí sinh quan tâm trong các mùa tuyển sinh gần đây.

Một điểm đáng lưu ý khác là quy định về điểm cộng trong xét tuyển. Thí sinh vẫn được hưởng các loại điểm cộng gồm điểm khuyến khích, điểm thưởng và điểm xét thưởng theo quy định của trường. Tuy nhiên, tổng mức điểm cộng được hưởng sẽ không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển.

Đối với các ngành có yêu cầu năng khiếu, trường sẽ tổ chức kỳ thi các môn năng khiếu trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18-6-2026. Kỳ thi này phục vụ công tác xét tuyển vào các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật và giáo dục mầm non.

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