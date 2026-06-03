Trường Đại học Cửu Long hợp tác với một tập đoàn của Ấn Độ

Ngày 3-6, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Aieraa Overseas Studies của Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Bà Deepa Ranganathan- Nhà sáng lập, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Aieraa Overseas Studies, Ấn Độ; cùng các thành viên trong đoàn công tác

Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà Giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; ông Cao Văn Bé Tư, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - vui mừng chào đón đoàn đại biểu của Tập đoàn Aieraa Overseas Studies đến thăm và làm việc tại trường.

Nhà Giáo ưu tú đánh giá cao sự thành công của Aieraa Overseas Studies trong việc hợp tác tuyển sinh lưu học sinh Ấn Độ sang học tập ngành Y khoa tại Việt Nam trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi các nội dung có thể triển khai hợp tác trong thời gian tới, như: ngôn ngữ giảng dạy, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh, mức học phí, chế độ sinh hoạt, chỗ ăn, ở dành cho sinh viên Ấn Độ…

Sau khi trao đổi, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long và lãnh đạo Aieraa Overseas Studies đã đi đến thống nhất và ký bản ghi nhớ hợp tác trong việc tuyển sinh, tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên Ấn Độ đủ điều kiện và có nguyện vọng theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Cửu Long.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long và lãnh đạo Tập đoàn Aieraa Overseas Studies thực hiện nghi thức ký Bản ghi nhớ hợp tác

Chỉ tiêu 60 sinh viên Ấn Độ, ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Anh và có chương trình hỗ trợ Tiếng Việt…

Bà Deepa Ranganathan - Nhà sáng lập, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Aieraa Overseas Studies - cám ơn Trường Đại học Cửu Long đã đón tiếp đoàn chu đáo. Đây là lần thứ 2 đoàn đến làm việc tại Trường Đại học Cửu Long.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ tặng quà lưu niệm cho bà Deepa Ranganathan

Bà Deepa Ranganathan cho biết Aieraa Overseas Studies là một tổ chức tiên phong của Ấn Độ, tự hào thiết lập các mối quan hệ hợp tác chiến lược với Chính phủ Việt Nam và các trường đại học quốc tế.

Sứ mệnh là cung cấp cho các sinh viên y khoa tương lai cơ hội tiếp cận cơ sở hạ tầng và nền giáo dục đẳng cấp thế giới tại Việt Nam. Aieraa Overseas Studies đã cam kết với Đại sứ quán Việt Nam về việc tuyển sinh sinh viên cho ngành y khoa dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tính đến hiện tại, Aieraa Overseas Studies đã giới thiệu hơn 1.000 sinh viên Ấn Độ sang học tập tại Việt Nam.

Thông qua buổi ký kết nhằm mở ra cơ hội phát triển cho Trường Đại học Cửu Long trong hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, tạo cơ hội cho sinh viên Ấn Độ và sinh viên Trường Đại học Cửu Long có điều kiện giao lưu văn hóa, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.