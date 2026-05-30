Trường ĐH Văn Lang hợp tác Singapore mở cơ hội cho sinh viên

Trong khuôn khổ Tech Connect 2026 diễn ra tại Singapore, Trường ĐH Văn Lang và ĐH Quốc gia Singapore (National University of Singapore-NUS) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển năng lực khởi nghiệp và mở rộng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và khu vực.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động phát triển tài năng đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các startup giai đoạn đầu, tổ chức chương trình tăng tốc khởi nghiệp, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo. Hai bên cũng hướng đến mở rộng cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận những môi trường đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Đoàn của Trường ĐH Văn Lang tham dự Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam – Singapore.

Một trong những điểm nhấn của hợp tác là việc mở ra cơ hội để sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và đội ngũ của Trường ĐH Văn Lang tham gia các chương trình phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, đồng thời kết nối với hệ sinh thái BLOCK71 Vietnam.

Đây là nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp thuộc NUS Enterprise, được biết đến với mạng lưới liên kết rộng khắp giữa các nhà sáng lập, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đổi mới sáng tạo tại nhiều quốc gia.

Theo Trường ĐH Văn Lang, giá trị cốt lõi của sự hợp tác không chỉ nằm ở các chương trình hay hoạt động cụ thể mà còn ở cơ hội giúp người học tiếp cận những cách tư duy mới, mô hình phát triển mới và các mạng lưới kết nối có khả năng mở rộng giới hạn của tri thức, trải nghiệm cũng như cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh thế giới ngày càng kết nối.

Thông qua các sáng kiến chung, người học sẽ có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về quá trình hình thành, kiểm chứng và phát triển ý tưởng thành sản phẩm, doanh nghiệp hoặc các giải pháp tạo tác động cho cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để bồi dưỡng những năng lực được xem là thiết yếu trong thế kỷ 21 như tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, năng lực hợp tác xuyên ngành và tinh thần học tập suốt đời.