Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh: "Thể thao Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu đề ra"

Sáng 19-12, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về tình hình thi đấu, kết quả đạt được cũng như những đánh giá tổng thể về hành trình của đoàn tại Đại hội. Cùng dự buổi gặp có hai phó đoàn là các ông Hoàng Quốc Vinh và ông Lê Thanh Hà cùng đông đảo phóng viên đang tác nghiệp tại Thái Lan.

Đoàn TTVN tổng kết sớm đại hội

Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành sát sao, phản ánh kịp thời, sinh động quá trình thi đấu của Đoàn TTVN, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc tới đông đảo người hâm mộ trong nước.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, trước khi lên đường dự SEA Games 33, Đoàn TTVN xác định ba mục tiêu lớn: Giữ vững và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trong nhóm dẫn đầu khu vực, phấn đấu giành khoảng 90 huy chương vàng và bảo vệ thành tích của các đội tuyển bóng đá nam, nữ; Tạo bước bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic và Xây dựng hình ảnh một đoàn thể thao văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí của Đoàn TTVN

"Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, Đoàn TTVN đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trước khi lên đường", trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Với mục tiêu thứ nhất, Đoàn TTVN đã giành được 73 HCV trên bảng tổng sắp. Trong những ngày thi đấu còn lại, đoàn vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng thành tích ở các môn như vật, đấu kiếm, bắn súng, boxing, cầu mây và E-sports. Nếu các môn này đạt kết quả đúng kỳ vọng, mục tiêu khoảng 90 HCV hoàn toàn có thể hoàn thành.

Ở môn bóng đá, TTVN tạo dấu ấn đậm nét khi có đến 3 đội tuyển đều góp mặt trong các trận chung kết. Tuyển futsal nữ và đội tuyển U22 nam đã giành HCV, trong khi tuyển bóng đá nữ giành HCB. Nếu không có những tình huống đáng tiếc liên quan đến công tác trọng tài, đội tuyển nữ hoàn toàn có khả năng bước lên ngôi vô địch. "Bóng đá đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, trong đó nổi bật nhất là tấm huy chương vàng của U22 nam, cho thấy sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng", ông Minh nhấn mạnh.

Futsal nữ lần đầu lên ngôi vô địch

Về mục tiêu bứt phá ở các môn trọng điểm, đặc biệt là các môn Olympic, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá đây là điểm sáng nổi bật của TTVN tại SEA Games 33. Trong tổng số 73 HCV đã giành được, các môn Olympic đóng góp tới 50 huy chương, chiếm gần 70%. Nếu tính thêm HCV ở karate và cầu mây – những môn nằm trong chương trình ASIAD 2026 – tỉ lệ này còn cao hơn. Điều đó cho thấy sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng và chiều sâu ở các môn thể thao nền tảng cho Olympic và Asian Games.

Trần Thị Loan giành HCV nhảy xa ở tuổi 25

Đáng chú ý, tại đại hội lần này, thể thao Việt Nam xuất hiện nhiều vận động viên trẻ đầy triển vọng ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng và võ thuật. Nhiều VĐV mới 16–17 tuổi đã giành huy chương, cho thấy tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo lực lượng kế cận.

Đánh giá về mục tiêu xây dựng hình ảnh đoàn thể thao văn minh, chuyên nghiệp, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định các thành viên của Đoàn TTVN đã chấp hành nghiêm kỷ luật, thi đấu trung thực, cao thượng, cư xử đúng mực, thể hiện rõ nét văn hóa và bản lĩnh của con người Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Cầu mây nam 4 người lần đầu giành HCV

Bên cạnh những kết quả tích cực, Đoàn TTVN cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức tại SEA Games 33, khi nhiều môn có sự góp mặt của các vận động viên đẳng cấp thế giới, cùng xu hướng nhập tịch vận động viên ở một số quốc gia. Từ thực tiễn đó, thể thao Việt Nam cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại ASIAD và Olympic.

Tổng kết hành trình tại SEA Games 33, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh Đoàn TTVN đã thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ trước khi lên đường, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua giới hạn bản thân để mang vinh quang về cho Tổ quốc.