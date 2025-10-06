Công ty của Jack đã nộp phạt hành chính

Jack và J97 Promotion: Đóng phạt, ra mắt Âm nhạc & hé lộ chuyện tình cảm ồn ào!

Công ty J97 Promotion xác nhận đã nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM. Ca sĩ Jack đã tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc ngày 16-7 và chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến ồn ào bạn gái cũ, con cái.

Tuy nhiên, nội dung này lại không liên quan đến nội dung xin giấy phép tổ chức họp báo là công bố dự án mới tại Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM. Sau họp báo, ồn ào quanh Jack, Thiên Ân, bé Sol… là từ khóa được tìm kiếm. Điều này khiến Jack phải nộp phạt.

Jack và mẹ tại cuộc họp báo ngày 16-7

Ngày 6-10, công ty J97 Promotion cho biết ca sĩ Jack chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng liên quan đến nội dung buổi họp báo "xin phép ra mắt sản phẩm nhưng tập trung nói về đời tư" ngày 16-7.

"Chúng tôi nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng. Nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận. Chúng tôi đã phối hợp và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở" - J97 Promotion thông tin.

“Jack” Gây SỐC! Phản hồi từ phía công ty về đời tư!

Đối với phát biểu liên quan đến đời tư của Jack, phía công ty cho rằng: "Những chia sẻ của ca sĩ nhằm trả lời câu hỏi được các cơ quan báo chí gửi qua email đăng ký tham dự trước họp báo.

Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần duy nhất làm rõ sau thời gian dài im lặng, chúng tôi quyết định trả lời thẳng thắn và minh bạch" - đơn vị này nêu rõ.

Công ty nói thêm "thông tin tại họp báo là sự thật" - khẳng định đây là lần đầu và duy nhất công ty phát ngôn, mong khép lại sự việc thời gian qua.