Giáo dục

Trường nói gì về thông báo giữ tiền dạy vượt giờ của giảng viên?

Huế Xuân

(NLĐO)- Dù đã nghỉ hưu hơn nửa năm nhưng đến thời điểm này, ThS T.T.L.H. (SN 1963) vẫn đang mong mỏi chờ được chi trả đủ tiền thù lao.

ThS T.T.L.H, nguyên giảng viên khoa kinh tế - quản trị của Trường ĐH Văn Hiến có hơn 22 năm công tác tại trường.

Trong đơn phản ánh gửi đến Báo Người Lao Động, cô H. cho biết đã nhận được tiền dạy vượt giờ năm học 2022-2023 là 128.129.950 đồng vào ngày 2-10-2024. Tuy nhiên, số tiền này thấp hơn so với tiền thực dạy của cô.

Theo cô H., nhà trường giải thích chỉ thanh toán 65% tiền dạy vượt giờ và giữ lại 35% còn lại, với lý do là áp dụng theo thông báo số 15/MyH25/VHU/TB về việc thanh toán tiền vượt giờ năm học 2022-2023, 2023-2024. Ngoài ra, do cô H. có thời gian nghiên cứu khoa học không đạt 425 giờ, vì vậy nhà trường sẽ giữ 100% tiền vượt giờ năm 2023-2024.

Giảng viên phản đối việc áp dụng thông báo mới để giữ tiền thù lao cũ - Ảnh 1.

Giảng viên bức xúc mong nhận lại đủ thù lao giảng dạy.  Ảnh minh họa.

Cô H.khẳng định luôn đảm bảo dạy trên 2.000 giờ dạy. Về nghiên cứu khoa học, năm 2022 – 2023 đã có 2 bài báo cáo chuyên đề cấp khoa, 1 biên soạn tập bài giảng (môn quản trị thương hiệu) và 12 bài Tạp chí Khoa học Quốc tế; năm 2023-2024, 2 bài báo cáo chuyên đề cấp Khoa, 18 bài Tạp chí Khoa học Quốc tế.

"Năm học 2021 – 2022, nhà trường đã công nhận những nghiên cứu của tôi đăng tải trên tạp chí này. Tuy nhiên đến tháng 10 - 2024, tôi bất ngờ nhận được thông báo từ phòng kế toán trường rằng tôi bị giữ lại tiền dạy vượt giờ năm 2022-2023 và 2023-2024. Lý do giữ lại là do các bài nghiên cứu khoa học trên không được công nhận".

Cô H. cho biết chưa nhận bất kỳ thông báo nào liên quan. Đáng nói, thông báo số 15/MyH25/VHU/TB ký ngày 08-10-2024 nhưng được áp dụng với cô H. từ năm 2022.

Ngoài ra, mặc dù hợp đồng lao động đến ngày 1- 4-2025 mới kết thúc nhưng ngày 21-2 -2025, cô H. đã không còn được đứng lớp, các lớp dạy của cô đuợc thay bằng giảng viên khác.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc điều hành thường trực Trường ĐH Văn Hiến, cho biết việc nhà trường ngừng ký kết hợp đồng với bà H. không phải là quyết định đột ngột. Khi hợp đồng chuẩn bị hết hiệu lực, nhà trường đã chủ động thông báo từ tháng 1-2025 để bà H. có thời gian chuẩn bị tâm lý và công việc.

Về việc chậm chi trả tiền vượt giờ, bà Thảo khẳng định nhà trường hiện đã hoàn tất thanh toán cho bà H. theo quy định của nhà trường. Bà Thảo cho biết giảng viên không hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu khoa học sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật như điều chỉnh lương, chuyển công tác hoặc chấm dứt hợp đồng.

Tuy nhiên, thay vì áp dụng các biện pháp cứng nhắc này, nhà trường đã ban hành Thông báo số 15 để tạo điều kiện cho giảng viên. Theo đó, tiền dạy vượt giờ sẽ được tạm giữ và chi trả vào năm sau khi giảng viên hoàn tất các nhiệm vụ còn thiếu, giúp họ đảm bảo được vị trí công tác và quyền lợi dài hạn.

