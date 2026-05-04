Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và tính thực tiễn, mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long không chỉ mang tính chiến lược mà còn từng bước khẳng định tính bền vững trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt ở khối ngành sức khỏe.

Đạo tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

Ngày 10-4-2026, Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần TTH Group về việc hướng nghiệp, hỗ trợ kinh phí đào tạo và tuyển dụng sau tốt nghiệp đối với sinh viên Khối Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long.

Theo đó, Công ty Cổ phần TTH Group có nhu cầu hướng nghiệp, đào tạo nhân lực y tế cho 236 nhân sự là sinh viên Khối Khoa học sức khỏe, gồm: Bác sĩ Y khoa (63 sinh viên), Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (2 sinh viên), Bác sĩ Y học cổ truyền (25 sinh viên), Cử nhân hộ sinh (11 sinh viên), Cử nhân Điều dưỡng (100 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng (25 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học (5 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học (5 sinh viên).

Bạn Quan Kim Hoàng, sinh viên Y khoa K25, chia sẻ: "Mình lựa chọn tham gia chương trình đào tạo theo "đặt hàng" khối ngành sức khỏe của Công ty TTH Group vì bản thân nhận thấy đây là hướng đi rất thực tế và phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Đặc biệt là giải quyết vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp. Điều này khiến sinh viên cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn, vì việc học không còn mang tính chung chung mà gắn với mục tiêu nghề nghiệp cụ thể"

Theo TS Vương Bảo Thy, Trưởng Khoa Khoa học sức khỏe, khẳng định rằng sinh viên tham gia chương trình đặt hàng của Công ty CP TTH Group sẽ được đào tạo theo đúng chương trình đào tạo ngành tuyển dụng, đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT và chuẩn năng lực nghề nghiệp của Bộ Y tế cũng như quy chế đào tạo của Trường Đại học Cửu Long.

Bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, Trường Đại học Cửu Long sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty TTH Group tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, định hướng nghề nghiệp của Công ty TTH Group để sinh viên có thêm kỹ năng thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sự đồng hành giữa ba bên

Một trong những điểm nổi bật của mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long là sự gắn kết chặt chẽ giữa ba chủ thể: nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên.

Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, cập nhật sát với yêu cầu của thị trường lao động. Doanh nghiệp là đối tác chiến lược, cử chuyên gia giảng dạy, tiếp nhận sinh viên thực tập và tạo điều kiện để các em trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Còn sinh viên được học tập trong môi trường có sự đồng hành của doanh nghiệp, có cơ hội định hướng nghề nghiệp sớm, nâng cao năng lực chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Tiến sĩ Vương Bảo Thy nhận định: "Đây là mô hình liên kết "Đào tạo – Tuyển dụng" mang tính đồng hành, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi đánh giá rất cao về cơ hội việc làm của sinh viên tham gia chương trình này. Với sự đồng hành của doanh nghiệp ngay từ đầu, sinh viên được tuyển dụng trực tiếp sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra".

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Chiến - Trợ lý Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Phát triển nhân lực, Tổng Công ty Cổ phần TTH Group - thông tin: Năm 2026, TTH group đã thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng mới 10 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trải dài từ Bắc vào Nam.

Trong đó, dự án Bệnh viện Đa khoa TTH Vĩnh Long có trụ sở tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh viện này có quy mô 1.000 giường bệnh, tiêu chuẩn quốc tế, tổng mức đầu tư khoảng gần 1.000 tỉ đồng. Để có nguồn nhân lực y tế phục vụ cho việc xây dựng và phát triển bền vững bệnh viện, công ty đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Cửu Long để tư vấn hướng nghiệp và "đặt hàng" đào tạo nhân lực.

Hướng đi bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực

Trong bối cảnh chuyển đổi giáo dục theo hướng ứng dụng và hội nhập, mô hình này được xem là hướng đi bền vững, phù hợp với xu thế phát triển chung. Đặt biệt, sinh viên được đào tạo theo "đặt hàng" sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách

Sinh viên theo học theo "đặt hàng" được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí là 2 triệu đồng/tháng (đối với sinh viên các ngành hệ cử nhân) và 3 triệu đồng/tháng (đối với sinh viên các ngành bác sĩ). Đồng thời, được hỗ trợ 100% học phí theo quy định của cơ sở đào tạo.

Riêng, đối với sinh viên học Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng - Hàm- Mặt và Bác sĩ Y học cổ truyền, sẽ được tiếp tục hỗ trợ học phí sau đại học các chuyên khoa và các chứng chỉ/chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục có liên quan đến phát triển chuyên môn. Mức thu nhập khi về làm việc tại công ty là theo khung lương của bệnh viện tại thời điểm có bằng tốt nghiệp.

Mức tổng thu nhập hiện nay đối với các vị trí điều dưỡng, kỹ thuật viên dao động từ 10 -15 triệu đồng/tháng (tùy theo vị trí); đối với bác sĩ dao động từ 20 -120 triệu đồng/tháng (tùy theo vị trí).

Sinh viên theo đơn đặt hàng có nghĩa vụ học tập tốt và ra trường đảm bảo đúng thời gian quy định. Cam kết thời gian làm việc sau đào tạo 15 năm (đối với đối với các ngành hệ cử nhân), 25 năm (đối với các ngành hệ bác sĩ).

"Tham gia chương trình đào tạo theo "đạt hàng", chúng tôi kỳ vọng sinh viên không chỉ vững về kiến thức chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng làm tốt công việc ngay sau khi ra trường. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần giải quyết bài toán về nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL" - Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - nhận định.



