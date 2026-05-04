Mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long

Bài và ảnh: VĂN DÔ

(NLĐO) - Mô hình này cũng góp phần giải quyết bài toán về nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và tính thực tiễn, mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long không chỉ mang tính chiến lược mà còn từng bước khẳng định tính bền vững trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt ở khối ngành sức khỏe.

Đạo tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

Ngày 10-4-2026, Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần TTH Group về việc hướng nghiệp, hỗ trợ kinh phí đào tạo và tuyển dụng sau tốt nghiệp đối với sinh viên Khối Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Cửu Long.

Hướng đi bền vững trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 1.

Nghi thức ký kết giữa Trường Đại học Cửu Long và Công ty Cổ phần TTH Group về hợp tác mô hình đào tạo theo “đặt hàng”

Theo đó, Công ty Cổ phần TTH Group có nhu cầu hướng nghiệp, đào tạo nhân lực y tế cho 236 nhân sự là sinh viên Khối Khoa học sức khỏe, gồm: Bác sĩ Y khoa (63 sinh viên), Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (2 sinh viên), Bác sĩ Y học cổ truyền (25 sinh viên), Cử nhân hộ sinh (11 sinh viên), Cử nhân Điều dưỡng (100 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng (25 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học (5 sinh viên), Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học (5 sinh viên).

Bạn Quan Kim Hoàng, sinh viên Y khoa K25, chia sẻ: "Mình lựa chọn tham gia chương trình đào tạo theo "đặt hàng" khối ngành sức khỏe của Công ty TTH Group vì bản thân nhận thấy đây là hướng đi rất thực tế và phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay. 

Đặc biệt là giải quyết vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp. Điều này khiến sinh viên cảm thấy yên tâm hơn khi lựa chọn, vì việc học không còn mang tính chung chung mà gắn với mục tiêu nghề nghiệp cụ thể"

Theo TS Vương Bảo Thy, Trưởng Khoa Khoa học sức khỏe, khẳng định rằng sinh viên tham gia chương trình đặt hàng của Công ty CP TTH Group sẽ được đào tạo theo đúng chương trình đào tạo ngành tuyển dụng, đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT và chuẩn năng lực nghề nghiệp của Bộ Y tế cũng như quy chế đào tạo của Trường Đại học Cửu Long.

Bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, Trường Đại học Cửu Long sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty TTH Group tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, định hướng nghề nghiệp của Công ty TTH Group để sinh viên có thêm kỹ năng thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sự đồng hành giữa ba bên

Một trong những điểm nổi bật của mô hình đào tạo theo "đặt hàng" tại Trường Đại học Cửu Long là sự gắn kết chặt chẽ giữa ba chủ thể: nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên.

Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, cập nhật sát với yêu cầu của thị trường lao động. Doanh nghiệp là đối tác chiến lược, cử chuyên gia giảng dạy, tiếp nhận sinh viên thực tập và tạo điều kiện để các em trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Còn sinh viên được học tập trong môi trường có sự đồng hành của doanh nghiệp, có cơ hội định hướng nghề nghiệp sớm, nâng cao năng lực chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Tiến sĩ Vương Bảo Thy nhận định: "Đây là mô hình liên kết "Đào tạo – Tuyển dụng" mang tính đồng hành, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi đánh giá rất cao về cơ hội việc làm của sinh viên tham gia chương trình này. Với sự đồng hành của doanh nghiệp ngay từ đầu, sinh viên được tuyển dụng trực tiếp sau khi tốt nghiệp nếu đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra".

Hướng đi bền vững trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 2.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Chiến - Trợ lý Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Phát triển nhân lực, Tổng Công ty Cổ phần TTH Group - thông tin: Năm 2026, TTH group đã thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng mới 10 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trải dài từ Bắc vào Nam. 

Trong đó, dự án Bệnh viện Đa khoa TTH Vĩnh Long có trụ sở tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh viện này có quy mô 1.000 giường bệnh, tiêu chuẩn quốc tế, tổng mức đầu tư khoảng gần 1.000 tỉ đồng. Để có nguồn nhân lực y tế phục vụ cho việc xây dựng và phát triển bền vững bệnh viện, công ty đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Cửu Long để tư vấn hướng nghiệp và "đặt hàng" đào tạo nhân lực.

Hướng đi bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực

Trong bối cảnh chuyển đổi giáo dục theo hướng ứng dụng và hội nhập, mô hình này được xem là hướng đi bền vững, phù hợp với xu thế phát triển chung. Đặt biệt, sinh viên được đào tạo theo "đặt hàng" sẽ được hưởng nhiều chế độ chính sách

Sinh viên theo học theo "đặt hàng" được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí là 2 triệu đồng/tháng (đối với sinh viên các ngành hệ cử nhân) và 3 triệu đồng/tháng (đối với sinh viên các ngành bác sĩ). Đồng thời, được hỗ trợ 100% học phí theo quy định của cơ sở đào tạo.

Hướng đi bền vững trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Cửu Long - Ảnh 3.

Chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký kết hợp tác

Riêng, đối với sinh viên học Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng - Hàm- Mặt và Bác sĩ Y học cổ truyền, sẽ được tiếp tục hỗ trợ học phí sau đại học các chuyên khoa và các chứng chỉ/chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục có liên quan đến phát triển chuyên môn. Mức thu nhập khi về làm việc tại công ty là theo khung lương của bệnh viện tại thời điểm có bằng tốt nghiệp.

Mức tổng thu nhập hiện nay đối với các vị trí điều dưỡng, kỹ thuật viên dao động từ 10 -15 triệu đồng/tháng (tùy theo vị trí); đối với bác sĩ dao động từ 20 -120 triệu đồng/tháng (tùy theo vị trí).

Sinh viên theo đơn đặt hàng có nghĩa vụ học tập tốt và ra trường đảm bảo đúng thời gian quy định. Cam kết thời gian làm việc sau đào tạo 15 năm (đối với đối với các ngành hệ cử nhân), 25 năm (đối với các ngành hệ bác sĩ).

"Tham gia chương trình đào tạo theo "đạt hàng", chúng tôi kỳ vọng sinh viên không chỉ vững về kiến thức chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, sẵn sàng làm tốt công việc ngay sau khi ra trường. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần giải quyết bài toán về nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL" - Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - nhận định.


Tin liên quan

Một trường đại học ở Nhật Bản “bắt tay” với Trường Đại học Cửu Long

Một trường đại học ở Nhật Bản “bắt tay” với Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long đã và đang hợp tác với hơn 200 viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp từ các quốc gia và vùng lãnh thổ

Ấm áp Tết Chôl Chnăm Thmây và Tết Bun Pi May tại Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long tổ chức lì xì may mắn và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên đồng bào Khmer

TTH Group đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực với Trường Đại học Cửu Long

(NLĐO) - Trường Đại học Cửu Long là trường đào tạo đa ngành nghề, có 39 ngành với khoảng 90 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy

nguồn nhân lực Trường đại học nhân lực y tế đại học cửu long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo