Trường tiểu học bị tố nhập thực phẩm bẩn sẽ tạm dừng bếp ăn bán trú

Ngày 20-9, nhiều phụ huynh tại Trường Tiểu học T.V. (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) nhận được thông báo từ trường này về việc tạm ngưng tổ chức ăn bán trú tại đây.



Một bữa ăn trưa bán trú của học sinh Trường Tiểu học T.V.

Theo thông báo này, ngày 19-9, Trường Tiểu học T.V. nhận được đơn xin ngưng cung cấp thực phẩm của các nhà cung cấp cho trường, thời gian ngưng cung cấp bắt đầu từ ngày 22-9.

"Vì vậy, hiện nay trường không có nguồn cung cấp thực phẩm để tiếp tục đáp ứng nhu cầu bán trú của học sinh và phụ huynh" - thông báo ghi.

Trong thời gian chờ mời được nhà thầu cung cấp thực phẩm và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đấu thầu theo quy định, trường thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú từ ngày 22-9 cho đến khi đủ điều kiện sẽ tổ chức lại (ăn bán trú) và thông báo cho phụ huynh biết. Trong thời gian ngưng, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động đưa đón học sinh theo thời gian quy định.