Thời sự

Trường vận động "tự nguyện", phụ huynh vẫn phải đóng 312.000 đồng?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phụ huynh một trường tiểu học ở Quảng Trị phản ánh được yêu cầu ký tên đóng góp "tự nguyện", song mức tối thiểu 312.000 đồng đã ấn định sẵn.

Phụ huynh Trường Tiểu học số 1 Nam Lý bị yêu cầu đóng góp tự nguyện 312 . 000 Đồng - Ảnh 1.

Trường Tiểu học số 1 Nam Lý - Ảnh Hoàng Phúc

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động về các khoản thu đầu năm tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhiều phụ huynh ở các địa phương tiếp tục cho rằng các khoản "tự nguyện" tại trường đang bị ấn định mức đóng. Họ lo nếu không nộp, con mình sẽ bị "để ý".

Ngày 13-10, phụ huynh Trường Tiểu học số 1 Nam Lý (phường Đồng Hới) cho hay được yêu cầu ký vào danh sách đóng góp "tự nguyện", song mức tiền lại được hội phụ huynh thống nhất sẵn.

Theo phản ánh, trong danh sách có cột ghi tên học sinh, phụ huynh và phần ký xác nhận, song không ghi sẵn số tiền. Tuy nhiên, phụ huynh được thông báo mức đóng tối thiểu 312.000 đồng/học sinh, coi như "mức chung" ấn định cho toàn trường.

"Mọi người được phát danh sách, ký tên và nộp tiền, không ai hỏi thêm có thực sự tự nguyện hay không. Việc này rõ ràng là ép buộc. Nếu mình không đóng thì phía sau nhiều chuyện lắm" - một phụ huynh lo ngại.

Theo phụ huynh này, với những gia đình chỉ có 1 con, khoản tiền ấy có thể xoay xở được. Nhưng nhiều phụ huynh có 2 con cùng theo học tại trường thì số tiền phải đóng tăng gấp đôi, trở thành gánh nặng thực sự - nhất là với những hộ thu nhập thấp.

Điều khiến họ băn khoăn hơn cả là khoản "tự nguyện" ấy dường như không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành một "nghĩa vụ" buộc phải thực hiện tại ngôi trường này.

Phụ huynh Trường Tiểu học số 1 Nam Lý bị yêu cầu đóng góp tự nguyện 312 . 000 Đồng - Ảnh 2.

Trường chỉ lập danh sách và phụ huynh "tự nguyện" ký vào để nộp tổng số tiền 312.000 đồng

Bà Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nam Lý, xác nhận có việc vận động tài trợ, với tổng số tiền dự kiến 318 triệu đồng để thay bảng trượt, lắp Wi-Fi, thay dây điện và sửa chữa cơ sở vật chất...

Theo bà Huyền, nhà trường không ấn định mức đóng, việc kêu gọi dựa trên tinh thần tự nguyện, "ai có điều kiện thì ủng hộ". Về phản ánh một số lớp đặt mức tối thiểu 312.000 đồng, bà cho rằng "đây là cách làm sai quy định, không đúng tinh thần tự nguyện" và khẳng định sẽ kiểm tra, chấn chỉnh.

Xôn xao khoản "hỗ trợ cơ sở vật chất" 200.000 đồng/học sinh

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin phụ huynh Trường Tiểu học và THCS Thuận Đức ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị phản ánh nhiều khoản thu đầu năm học 2025-2026, như: phí gửi xe đạp 44.000 đồng, xe điện 88.000 đồng, phí bảo vệ 40.000 đồng, vệ sinh 40.000 đồng (4 tháng/lần); hỗ trợ cơ sở vật chất 200.000 đồng/học sinh.

Phụ huynh lo ngại các khoản này trùng với nội dung đã cấm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Ban Đại diện cha mẹ học sinh.

Ông Phạm Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thuận Đức, cho biết các khoản thu đều có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, được UBND phường phê duyệt. "Các khoản như giữ xe, vệ sinh, bảo vệ là dịch vụ tự nguyện; còn hỗ trợ cơ sở vật chất cũng thu theo tinh thần tự nguyện, không cố định mức" - ông nói.

Ông Đoàn Hồng Quân, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn, cho biết địa phương đã chỉ đạo kiểm tra nội dung phản ánh để làm rõ.

Tin liên quan

Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học

Phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó, gần 80 học sinh đồng loạt nghỉ học

(NLĐO) - Gần 80 học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đồng loạt nghỉ học vì phụ huynh "tẩy chay" nữ hiệu phó sau vụ ngộ độc tập thể

Vụ học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phụ huynh từ chối "tấm lòng" của phó hiệu trưởng

(NLĐO) - Trước đó, dư luận xôn xao về clip ghi lại cảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế ngăn học sinh đi viện mặc dù nhiều em có dấu hiệu nghi ngộ độc

Phụ huynh “xôn xao” khoản thu 200.000 đồng, hiệu trưởng nói chỉ vận động tự nguyện

(NLĐO) - Khoản "hỗ trợ cơ sở vật chất" 200.000 đồng khiến nhiều phụ huynh ở Quảng Trị băn khoăn, nhà trường nói chỉ vận động tự nguyện, phụ huynh đóng tuỳ ý.

