Truy tặng Bằng khen người đàn ông xả thân vì cộng đồng trong mưa lũ ở Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 24-12 đã ký quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho một công dân trên địa bàn vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ.

Khu vực nơi chiếc ô tô của ông Tùng gặp nạn trong lúc chở ca nô vào vùng lũ lụt tham gia cứu người

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã truy tặng Bằng khen cho ông Triệu Văn Tùng (SN 1981; ngụ thôn Phố Mới, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ trong thời điểm bão lũ diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn gây ngập lụt khắp nơi do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), ông Tùng được lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa (Đội Cảnh sát PCCC Khu vực 4, gần nhà) nhờ lấy xe tải đi chở xuồng đến khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân bị cô lập.

Không ngại nguy hiểm, sáng 30-9, ông Tùng đã đánh ô tô cùng với ông Vũ Minh Hai chở xuồng xuống xã Kim Tân (thuộc huyện Thạch Thành cũ) để cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị cô lập đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, sau khi bàn giao xuồng ở vị trí an toàn, trên đường quay về, ô tô do ông Tùng cầm lái bất ngờ bị nước lũ dâng cao xô lật. Lúc gặp nạn trên xe có 4 người, ông Hải cùng 2 người kịp thoát, riêng ông Tùng bị cuốn chìm cùng chiếc xe.

Sau khi ô tô gặp nạn, do nước lũ dâng cao chảy xiết, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, đến 22 giờ ngày 2-10, thi thể ông Tùng mới được đưa lên khỏi nơi gặp nạn để gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Ông Tùng mất để lại người vợ cùng 2 con trai đang tuổi ăn học khiến người thân, bà con lối xóm vô cùng tiếc thương. Ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Tây Đô, cho biết trường hợp của gia đình ông Tùng rất thương tâm. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thủ tục, đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết chế độ theo quy định.