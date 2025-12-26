Truy tặng Bằng khen người đàn ông xả thân vì cộng đồng trong mưa lũ ở Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy tặng Bằng khen người đàn ông xả thân vì cộng đồng trong mưa lũ ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO) - Không ngại nguy hiểm, xả thân vì cộng đồng trong mưa lũ và gặp nạn tử vong, ông Triệu Văn Tùng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa truy tặng Bằng khen.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 24-12 đã ký quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho một công dân trên địa bàn vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ.

Tặng bằng khen người đàn ông xả thân cứu người trong mưa lũ ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Khu vực nơi chiếc ô tô của ông Tùng gặp nạn trong lúc chở ca nô vào vùng lũ lụt tham gia cứu người

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã truy tặng Bằng khen cho ông Triệu Văn Tùng (SN 1981; ngụ thôn Phố Mới, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ trong thời điểm bão lũ diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào cuối tháng 9-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn gây ngập lụt khắp nơi do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), ông Tùng được lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa (Đội Cảnh sát PCCC Khu vực 4, gần nhà) nhờ lấy xe tải đi chở xuồng đến khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân bị cô lập.

Không ngại nguy hiểm, sáng 30-9, ông Tùng đã đánh ô tô cùng với ông Vũ Minh Hai chở xuồng xuống xã Kim Tân (thuộc huyện Thạch Thành cũ) để cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị cô lập đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, sau khi bàn giao xuồng ở vị trí an toàn, trên đường quay về, ô tô do ông Tùng cầm lái bất ngờ bị nước lũ dâng cao xô lật. Lúc gặp nạn trên xe có 4 người, ông Hải cùng 2 người kịp thoát, riêng ông Tùng bị cuốn chìm cùng chiếc xe.

Sau khi ô tô gặp nạn, do nước lũ dâng cao chảy xiết, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, đến 22 giờ ngày 2-10, thi thể ông Tùng mới được đưa lên khỏi nơi gặp nạn để gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Ông Tùng mất để lại người vợ cùng 2 con trai đang tuổi ăn học khiến người thân, bà con lối xóm vô cùng tiếc thương. Ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Tây Đô, cho biết trường hợp của gia đình ông Tùng rất thương tâm. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thủ tục, đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết chế độ theo quy định.

Tin liên quan

Khen thưởng 2 người đàn ông dũng cảm lao xuống biển cứu người

Khen thưởng 2 người đàn ông dũng cảm lao xuống biển cứu người

(NLĐO) – Thấy ghe của cặp vợ chồng bị sóng biển đánh úp, 2 người đàn ông không ngại hiểm nguy lao xuống biển cứu người.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà

(NLĐO) - Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp giải cứu rất nhiều người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà do mưa lũ

Báo chí giữa tâm lũ: Cứu người, chặn tin giả và khơi dậy triệu trái tim

Khi miền Trung chìm trong nước xiết, báo chí đã làm 4 việc: cứu người, chặn tin giả, kết nối hàng triệu tấm lòng và giữ vững niềm tin cho xã hội

tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng bằng khen xả thân cứu người xả thân xả thân vì cộng đồng tham gia cứu hộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo