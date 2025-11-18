HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Nổ" có thể tách thửa, làm sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO) - Đưa ra thông tin giả dối về bản thân, "nổ" có thể tách thửa, làm sổ đỏ, người đàn ông ở Ninh Bình đã lừa đảo chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng của 22 người

Ngày 18-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam (SN 1985, ngụ xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Nổ" có thể tách thửa, làm sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nam bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra vụ án, công an xác định Nam đã lợi dụng nhu cầu giải quyết các thủ tục về đất đai, sự thiếu hiểu biết pháp luật của một số người dân, đã đưa ra những thông tin gian dối về bản thân có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, nhập - tách thửa, xử lý vi phạm trên đất...

Từ thông tin lừa dối trên, nhiều người đã tin tưởng, nhờ Nam làm các thủ tục về đất đai và bị đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định, với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Nam đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng của 22 bị hại trên địa bàn tỉnh.

lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản tách thửa Ninh Bình đề nghị truy tố lừa đảo đất ở chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng
