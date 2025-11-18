"Nổ" có thể tách thửa, làm sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng

Ngày 18-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam (SN 1985, ngụ xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Văn Nam bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra vụ án, công an xác định Nam đã lợi dụng nhu cầu giải quyết các thủ tục về đất đai, sự thiếu hiểu biết pháp luật của một số người dân, đã đưa ra những thông tin gian dối về bản thân có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, nhập - tách thửa, xử lý vi phạm trên đất...

Từ thông tin lừa dối trên, nhiều người đã tin tưởng, nhờ Nam làm các thủ tục về đất đai và bị đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định, với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Nam đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng của 22 bị hại trên địa bàn tỉnh.