Pháp luật

Truy tìm Lê Văn Mót – đối tượng bị tố cáo lừa đảo ở Phú Quốc

Tiến Tầm - Thu Tâm

(NLĐO) – Công an tỉnh An Giang truy tìm Lê Văn Mót - đối tượng bị tố cáo lừa đảo trong việc bán đất tại Phú Quốc

Sáng 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Lê Văn Mót (SN 1978; thường trú xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy tìm Lê Văn Mót lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Trước đó, ông N.V.L (SN 1984; cư trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Lê Văn Mót có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua xác minh nội dung tin tố giác xác định vào năm 2009, Mót bán cho ông L. thửa đất diện tích 7.000m2 tọa lạc tại Phú Quốc bằng giấy tay với giá 4 tỉ đồng.

Đến năm 2019, Mót tiếp tục bán cho ông N.V.C (SN 1982; cư trú TP Hà Nội) thửa đất có diện tích 9.314,88m2, có cùng số thửa và số tờ bản đồ bằng giấy tay với giá 9,3 tỉ đồng. Ông L. cho rằng thửa đất mà Mót bán cho ông C. bao trùm lên thửa đất mà Mót bán cho ông L.

Hiện công an không rõ đối tượng Lê Văn Mót đang ở đâu. Do cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Mót đang ở đâu thì thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra qua địa chỉ: Số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Tin liên quan

37 người sang Campuchia làm cho công ty lừa đảo, lừa nhiều được tuyên dương và thưởng "nóng"

37 người sang Campuchia làm cho công ty lừa đảo, lừa nhiều được tuyên dương và thưởng "nóng"

(NLĐO) - 37 người sang Campuchia tìm việc rồi gọi điện giả danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của người dân.

Hai “trùm” đứng sau hệ thống lừa đảo Vietnam Capital đổ tội cho nhau trước tòa

(NLĐO) – Liên quan vụ án lừa đảo quy mô lớn tại công ty Vietnam Capital, TAND thành phố Đà Nẵng vừa tuyên án đối với hai bị cáo là lãnh đạo công ty.

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin (PAYN) quy mô hàng tỉ USD.

công an tỉnh tỉnh an giang tỉnh Kiên Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lê Văn Mót phú quốc đặc khu Phú Quốc
