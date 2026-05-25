Pháp luật

Truy tố cựu Chủ tịch HDTC Đinh Trường Chinh hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng

Trần Thái- Phạm Dũng

(NLĐO) - Các bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt 199 tỉ đồng bằng cách “bán chồng” các nền đất của khách hàng cũ cho người mới và tham ô hơn 141,7 tỉ đồng.

Ngày 25-5, VKSND TPHCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) và Đinh Chí Minh (SN 1971,Tổng giám đốc HDTC, anh ruột ông Chinh) về 2 tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, bà Đinh Ngọc Thiên Hương (SN 1969, chị ruột ông Chinh) đang bị truy nã tội Tham ô tài sản. Ngoài ra, hai người khác cũng bị truy tố tội Tham ô tài sản.

Chiếm đoạt 199 tỉ đồng qua việc "bán chồng" nền đất

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc nắm giữ 70% cổ phần chi phối và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC, Đinh Trường Chinh đã tự quyết định không thực hiện việc bàn giao các nền đất cho những khách hàng cũ. Đây là những cá nhân (gồm bà Văn Bảo Ngọc, bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm) đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hợp pháp với công ty từ năm 1998. 

Truy tố cựu Chủ tịch HDTC Đinh Trường Chinh hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh 1.

Đinh Trường Chinh -Ảnh: Trần Thái

Thay vì bàn giao đất theo thỏa thuận, Chinh đã chỉ đạo Đinh Chí Minh (anh trai Chinh) tiếp tục mang các nền đất này chuyển nhượng cho những khách hàng khác. Hành vi này giúp các bị can chiếm đoạt tổng số tiền 199 tỉ đồng mà các khách hàng cũ đã nộp về công ty.

Thủ đoạn kê khai "hai giá" để tham ô hơn 141 tỉ đồng

Bên cạnh hành vi lạm dụng tín nhiệm, cơ quan công tố còn cáo buộc Đinh Trường Chinh chỉ đạo thuộc cấp thực hiện hành vi tham ô tài sản thông qua thủ đoạn kê khai gian lận giá trị hợp đồng. Cụ thể, Chinh chỉ đạo Đinh Ngọc Thiên Hương (chị gái Chinh, đang bị truy nã), Đinh Chí Minh, Võ Bửu và Nguyễn Thị Hồng Mai thực hiện chuyển nhượng các nền đất của Công ty HDTC cho khách hàng nhưng kê khai giá trị thu về thấp hơn giá thực tế bán. 

Tổng số tiền chênh lệch ngoài sổ sách bị chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân của Chinh được xác định là 141,7 tỉ đồng. Trong đó, bị can Đinh Ngọc Thiên Hương trực tiếp quản lý việc chuyển nhượng tại dự án An Phú - An Khánh từ năm 2016 đến tháng 9-2018, giúp sức chiếm đoạt hơn 82,1 tỉ đồng tiền chênh lệch.

Tổng cộng số tiền bị can Đinh Trường Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 340,7 tỉ đồng.

Cáo trạng còn xác định ông Đinh Chí Minh (cựu Tổng Giám đốc) mặc dù biết rõ các nền đất đã có chủ, Minh vẫn trực tiếp thỏa thuận giá với khách hàng mới, ký duyệt thủ tục bàn giao và quản lý tiền chênh lệch ngoài sổ sách theo chỉ đạo của Chinh. Bị can Nguyễn Thị Hồng Mai (cựu nhân viên) biết rõ giá thực tế cao hơn giá trên hợp đồng nhưng vẫn soạn thảo hồ sơ, chứng từ gian lận và cho mượn tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bị can Võ Bửu (cựu giám đốc Công ty Mỹ Vân) với vai trò môi giới, Bửu trực tiếp nhận tiền chênh lệch ngoài giá trị hợp đồng từ khách hàng để giao lại cho Chinh và Minh nhằm hưởng lợi cá nhân.

Các bị can bị truy tố theo quy định tại khoản 4 Điều 175 và điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025). Hiện hồ sơ đã được chuyển sang TAND TPHCM để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử theo thẩm quyền.

Vào tháng 5-2024, TAND TPHCM đã tuyên phạt Đinh Trường Chinh 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Vụ án này liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (quận 1, TP HCM trước đây), gây thất thoát cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.


