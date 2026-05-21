Truyền hình MyTV đồng hành cùng VTV lan tỏa FIFA World Cup 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Truyền hình MyTV đồng hành cùng VTV lan tỏa FIFA World Cup 2026

B.T. V

(NLĐO) - Đạt được thoả thuận với VTV về phát sóng FIFA World Cup 2026 khẳng định quyết tâm chiến lược của VNPT trong việc đầu tư cho lĩnh vực truyền hình số.

Ngày 20-5-2026, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố tin vui đến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam: Khách hàng MyTV, Internet, di động của VNPT và các khách hàng di động, Internet tại thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức trọn vẹn 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 với trải nghiệm vượt trội.

Tin vui này là kết quả của quá trình làm việc tích cực và chuyên nghiệp của VNPT với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) để đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 trên Truyền hình MyTV.

VNPT đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả MyTV trong mùa FIFA World Cup 2026™

Việc trở thành đơn vị đầu tiên đạt được thỏa thuận với VTV về phát sóng FIFA World Cup 2026 khẳng định quyết tâm chiến lược của VNPT trong việc đầu tư cho lĩnh vực truyền hình số và nội dung thể thao trên MyTV.

Truyền hình MyTV đồng hành cùng VTV lan tỏa FIFA World Cup 2026™ kết nối tinh thần Việt Nam - Ảnh 1.

Khách hàng MyTV, Internet, di động của VNPT và các khách hàng di động, Internet tại thị trường Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức trọn vẹn 104 trận đấu của FIFA World Cup 2026 với trải nghiệm vượt trội

Toàn bộ hệ thống MyTV và nền tảng truyền dẫn đã được nâng cấp đảm bảo đáp ứng nhu cầu truy cập lớn trong thời gian diễn ra giải đấu. Các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trên truyền hình MyTV, trên TV gia đình và hàng triệu thiết bị di động.

TIN LIÊN QUAN

Song hành cùng các trận đấu trực tiếp, MyTV sẽ đưa người hâm mộ vào một thế giới bóng đá sôi động và tràn đầy cảm xúc với những chương trình độc quyền về World Cup chỉ có trên MyTV: Hành trình World Cup, Đường đến vinh quang, Dấu ấn huyền thoại, Phía sau trận đấu…

Trước khi diễn ra các trận đấu chính thức của World Cup 2026, người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi trên MyTV hàng loạt trận giao hữu của các đội tuyển hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Trải nghiệm World Cup với tính năng Sport Hub

Trong mùa FIFA World Cup 2026, MyTV lần đầu tiên mang tới cho khán giả tính năng mới Sport Hub. Tính năng này cho phép người dùng theo dõi rất nhiều dữ liệu chính thống như lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dữ liệu trận đấu, cầu thủ, video highlight và các nội dung liên quan đến World Cup 2026 trên một giao diện thông minh và thuận tiện.

Truyền hình MyTV đồng hành cùng VTV lan tỏa FIFA World Cup 2026™ kết nối tinh thần Việt Nam - Ảnh 2.

Giao diện Sport Hub trên truyền hình MyTV

Với những thông tin này người hâm mộ sẽ có một góc nhìn chuyên môn như chính các chuyên gia bóng đá và các bình luận viên trên sóng truyền hình. Sport Hub cũng phân tích chuyển động cầu thủ, nhịp trận đấu, góc máy và cảm xúc bình luận viên để xác định các khoảnh khắc nổi bật, nâng cao trải nghiệm người hâm mộ.

Thử thách với những chương trình đồng hành dịp World Cup

Hòa cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Truyền hình MyTV tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn "Đường Tới World Cup" với tổng trị giá lên tới hàng tỉ đồng. Ưu đãi đặc biệt bao gồm 1 giải nhất là 1 Điện thoại di động (iPhone) Apple 17 Pro Max 256GB, 10 giải nhì mỗi giải gồm 1 Tai nghe Bluetooth Apple AirPods 4 Active Noise Cancellation cùng hơn 16.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao cho những khách hàng may mắn nhất tham gia chương trình khuyến mại này.

TIN LIÊN QUAN

Chương trình này sẽ giúp người hâm mộ có một trải nghiệm độc đáo đầy chất thể thao khi vừa xem bóng đá vừa chơi vui cùng bạn bè, gia đình và có cơ hội trúng thưởng.

Cùng với đó, khách hàng có thể đăng ký các gói Sport và Sport Lite trên nền tảng MyTV để theo dõi trọn vẹn FIFA World Cup 2026 với nhiều nội dung thể thao quốc tế khác. Người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin dịch vụ tại website mytv.com.vn.

FIFA World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12-6 đến 20-7-2026 với sự tham gia của 48 đội tuyển và 104 trận đấu - kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu.


Trải nghiệm dịch vụ trên smartphone tại: mytv.com.vn/tai-ve.

Đăng ký mua gói tại Website https://mytv.com.vn

Thông tin giải đấu được cập nhật liên tục trên fanpage Truyền hình MyTV https://www.facebook.com/mytvcomvn

Hotline tư vấn: 18001166.


Tin liên quan

Bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam: Tăng 395 tỉ đồng so với 4 năm trước

Bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam: Tăng 395 tỉ đồng so với 4 năm trước

(NLĐO) - Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch" hôm 29-4

VTV công bố bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026

(NLĐO) - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xác nhận sở hữu bản quyền World Cup 2026, phát sóng chính thức giải đấu trên đa nền tảng toàn lãnh thổ Việt Nam.

VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2026

(NLĐO) - Khác với những kỳ giải trước, quá trình thương thảo bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam đã hoàn tất từ rất sớm.

FIFA World Cup người hâm mộ bóng đá VTV Truyền hình MyTV FIFA World Cup 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo