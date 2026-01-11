Truyền thông châu Á ngợi khen "máy quét" của U23 Việt Nam

Nguyễn Thái Sơn cùng Nguyễn Xuân Bắc là hai tiền vệ trung tâm của tuyển U23 Việt Nam, lần lượt đánh bại U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan ở vòng bảng Giải U23 châu Á 2026. Thái Sơn giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng là trụ cột khoác áo đội tuyển quốc gia thời HLV Troussier.

Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng khiến cầu thủ 22 tuổi của Thanh Hóa đánh mất phong độ, không còn góp mặt ở tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Thái Sơn được chiến lược gia Hàn Quốc trọng dụng ở tuyển U22/U23 quốc gia nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Được ví là "máy quét" ở tuyến giữa, Thái Sơn có sở trường tranh chấp mạnh mẽ, thu hồi bóng hiệu quả và phát động tấn công nhanh nhạy. Công thủ toàn diện, Thái Sơn giúp tuyến giữa U23 Việt Nam vận hành nhuần nhuyễn khi chạm trán các đối thủ mạnh tại Giải U23 châu Á 2026.

Góp công lớn trong hai trận toàn thắng ở bảng A, Nguyễn Thái Sơn được trang chủ LĐBĐ châu Á (The AFC) đánh giá cao năng lực chuyên môn và dành lời ngợi khen. The AFC viết: "Nguyễn Thái Sơn đang hướng tới một hành trình dài hơi cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, sau khởi đầu hoàn hảo của đại diện Đông Nam Á ở bảng A".

Dẫn lời Thái Sơn sau trận thắng U23 Kyrgyzstan, nội dung bài viết trên The AFC thể hiện: “Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm! Tham vọng của chúng tôi luôn không thay đổi – đó là mang vinh quang về cho Tổ quốc. Chúng tôi luôn có động lực cao nhất mỗi khi bước vào một giải đấu và chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Toàn đội sẽ cống hiến tất cả và hướng tới kết quả tốt nhất”.

Tác giả bài viết của The AFC nhận định: "Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chiếm ưu thế để giành vé vào tứ kết. Nòng cốt lực lượng U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự hiện diện của hai “cựu binh” nơi tuyến giữa: Thái Sơn và Văn Khang. Khuất Văn Khang đang tham dự VCK U23 châu Á lần thứ ba trong sự nghiệp, còn Thái Sơn từng góp mặt ở giải đấu năm 2024 tổ chức tại Qatar".

“Với chúng tôi, không có trận đấu nào là dễ dàng. Dù rất hạnh phúc với hai chiến thắng đã qua nhưng vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Chúng tôi sẽ tập trung cho từng trận một, song đích đến là đi xa nhất có thể” - The AFC trích dẫn phát biểu của Thái Sơn.

Bên cạnh đó, The AFC cũng chỉ ra thông số thi đấu ấn tượng của tiền vệ này. "Thái Sơn là người đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 86,4% trong các trận gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Nếu U23 Việt Nam có thể vượt qua thành tích á quân tại giải đấu năm 2018, Thái Sơn chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình đó. Cầu thủ của Thanh Hóa đang thể hiện phong độ rất cao ở giải đấu quốc tế kỳ này" - The AFC viết thêm.