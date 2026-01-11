HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Truyền thông châu Á ngợi khen "máy quét" của U23 Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Tỏa sáng ở trận chung kết SEA Games 33, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn trở thành trụ cột, trấn giữ tuyến giữa đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

Nguyễn Thái Sơn cùng Nguyễn Xuân Bắc là hai tiền vệ trung tâm của tuyển U23 Việt Nam, lần lượt đánh bại U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan ở vòng bảng Giải U23 châu Á 2026. Thái Sơn giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng là trụ cột khoác áo đội tuyển quốc gia thời HLV Troussier.

Truyền thông châu Á ngợi khen "máy quét" của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng khiến cầu thủ 22 tuổi của Thanh Hóa đánh mất phong độ, không còn góp mặt ở tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Thái Sơn được chiến lược gia Hàn Quốc trọng dụng ở tuyển U22/U23 quốc gia nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Được ví là "máy quét" ở tuyến giữa, Thái Sơn có sở trường tranh chấp mạnh mẽ, thu hồi bóng hiệu quả và phát động tấn công nhanh nhạy. Công thủ toàn diện, Thái Sơn giúp tuyến giữa U23 Việt Nam vận hành nhuần nhuyễn khi chạm trán các đối thủ mạnh tại Giải U23 châu Á 2026.

Truyền thông châu Á ngợi khen "máy quét" của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Góp công lớn trong hai trận toàn thắng ở bảng A, Nguyễn Thái Sơn được trang chủ LĐBĐ châu Á (The AFC) đánh giá cao năng lực chuyên môn và dành lời ngợi khen. The AFC viết: "Nguyễn Thái Sơn đang hướng tới một hành trình dài hơi cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, sau khởi đầu hoàn hảo của đại diện Đông Nam Á ở bảng A".

Dẫn lời Thái Sơn sau trận thắng U23 Kyrgyzstan, nội dung bài viết trên The AFC thể hiện: “Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm! Tham vọng của chúng tôi luôn không thay đổi – đó là mang vinh quang về cho Tổ quốc. Chúng tôi luôn có động lực cao nhất mỗi khi bước vào một giải đấu và chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Toàn đội sẽ cống hiến tất cả và hướng tới kết quả tốt nhất”.

Truyền thông châu Á ngợi khen "máy quét" của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Tác giả bài viết của The AFC nhận định: "Chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chiếm ưu thế để giành vé vào tứ kết. Nòng cốt lực lượng U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự hiện diện của hai “cựu binh” nơi tuyến giữa: Thái Sơn và Văn Khang. Khuất Văn Khang đang tham dự VCK U23 châu Á lần thứ ba trong sự nghiệp, còn Thái Sơn từng góp mặt ở giải đấu năm 2024 tổ chức tại Qatar".

“Với chúng tôi, không có trận đấu nào là dễ dàng. Dù rất hạnh phúc với hai chiến thắng đã qua nhưng vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Chúng tôi sẽ tập trung cho từng trận một, song đích đến là đi xa nhất có thể” - The AFC trích dẫn phát biểu của Thái Sơn.

Truyền thông châu Á ngợi khen "máy quét" của U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, The AFC cũng chỉ ra thông số thi đấu ấn tượng của tiền vệ này. "Thái Sơn là người đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 86,4% trong các trận gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. 

Nếu U23 Việt Nam có thể vượt qua thành tích á quân tại giải đấu năm 2018, Thái Sơn chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình đó. Cầu thủ của Thanh Hóa đang thể hiện phong độ rất cao ở giải đấu quốc tế kỳ này" - The AFC viết thêm.

Tin liên quan

U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

Toàn thắng 2 trận đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết vé lọt vào tứ kết giải đấu dù thử thách sắp tới rất lớn

Truyền thông Indonesia tự tin U23 Việt Nam “đã vào tứ kết”

(NLĐO) - U23 Việt Nam thắng 2-1 U23 Kyrgyzstan, truyền thông Indonesia sớm khẳng định chắc vé vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026 cho những "chiến binh sao vàng".

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: Hai sắc thái, một áp lực

Lượt trận đầu tiên tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 đã mang đến những gam màu đối lập cho 2 đại diện bóng đá Đông Nam Á

Nguyễn Thái Sơn đội tuyển u23 việt nam U23 châu Á U23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo