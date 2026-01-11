HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

Tường Phước

Toàn thắng 2 trận đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết vé lọt vào tứ kết giải đấu dù thử thách sắp tới rất lớn

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan hôm 9-1 sẽ trọn vẹn hơn nếu U23 Ả Rập Saudi không thua U23 Jordan ở trận đấu diễn ra sau đó cùng ngày. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra.

U23 Việt Nam được phép thua, nhưng...

Thất bại của đội chủ nhà khiến cục diện bảng A trở nên kịch tính. Việt Nam, Ả Rập Saudi và Jordan đều có cơ hội giành 1 trong 2 suất của bảng A vào vòng tứ kết Giải U23 châu Á kỳ này. Và việc phân định 2 đội đi tiếp chỉ có thể được định đoạt sau lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 12-1.

Dẫn đầu bảng với khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi, U23 Việt Nam "rộng cửa" giành một suất vào tứ kết. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết khi chỉ cần không thua ở lượt trận cuối, sẽ giành ngôi nhất bảng A chung cuộc.

Ngoài ra, nếu thua U23 Ả Rập Saudi với tỉ số cách biệt 1 bàn, U23 Việt Nam vẫn giành quyền tiến vào vòng đấu loại trực tiếp nhờ hơn đối thủ này về chỉ số phụ. Bên cạnh đó, trong trường hợp U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu cuối, thầy trò ông Kim cũng ghi tên vào nhóm 8 đội thi đấu vòng tứ kết.

Để chắc suất đi tiếp, Jordan buộc phải giành 3 điểm trước Kyrgyzstan và trông chờ Ả Rập Saudi bị Việt Nam cầm chân hoặc Ả Rập Saudi thắng đậm ở trận đấu khép lại vòng bảng.

Trong khi đó, nếu muốn giành quyền vào tứ kết mà không phụ thuộc yếu tố bên ngoài, đội bóng của Tây Á cần phải thắng U23 Việt Nam với tỉ số cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trường hợp U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu cuối, Ả Rập Saudi chỉ cần hòa Việt Nam là sẽ vào tứ kết.

Theo điều lệ của VCK U23 châu Á 2026, thứ hạng các đội được xác định lần lượt theo điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm (hiệu số bàn thắng bại, rồi tổng số bàn thắng), sau đó mới xét hiệu số toàn bảng, số bàn thắng ghi được, chỉ số fair-play và cuối cùng là bốc thăm may rủi.

Cụ thể, nếu có nhiều hơn 2 đội bằng điểm sau khi kết thúc vòng bảng, xếp hạng chung cuộc sẽ được áp dụng theo tiêu chí: hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận đấu bảng; số bàn thắng trong tất cả các trận đấu bảng; điểm kỷ luật (thẻ vàng = -1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp (do 2 thẻ vàng) = -3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = -3 điểm, thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp = -4 điểm). Nếu vẫn không phân định được thì khi đó ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm.

Trường hợp Việt Nam, Ả Rập Saudi và Jordan đều cùng 6 điểm sau khi kết thúc vòng bảng, khi đó "bảng đối đầu trực tiếp" giữa 3 đội sẽ được áp dụng. U23 Việt Nam đã thắng Jordan 2-0, Jordan vượt qua Ả Rập Saudi với tỉ số 3-2. Vì vậy, thầy trò ông Kim vẫn nắm ưu thế và sẽ đi tiếp nếu chỉ thua Ả Rập Saudi với cách biệt không quá 2 bàn.

U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết - Ảnh 1.

U23 Việt Nam toàn thắng 2 lượt trận vòng bảng, rộng cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026. Ảnh: THE AFC

Dĩ bất biến, ứng vạn biến

Lượt cuối bảng A hứa hẹn có nhiều bất ngờ xảy ra nhưng HLV Kim Sang-sik khẳng định đoàn quân của ông đang hừng hực khí thế, quyết tâm giành chiến thắng ở từng trận đấu nên sẽ không có chuyện thi đấu toan tính.

Sau chiến thắng vất vả trước U23 Kyrgyzstan, chiến lược gia Hàn Quốc đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường của học trò, song cũng chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong cách vận hành đấu pháp. Ông Kim cho rằng đội đã tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện, khi chủ động pressing nhằm hạn chế đối phương triển khai tấn công từ khu vực giữa sân, tận dụng triệt để những tình huống cố định để ghi được 2 bàn thắng quý giá.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik thừa nhận ở một vài thời điểm, các tuyển thủ U23 Việt Nam còn thi đấu mất tập trung, chuyền bóng sai địa chỉ, khiến đội nhà nhận bàn thua. Nhà cầm quân 49 tuổi khẳng định sẽ giúp học trò khắc phục khuyết điểm, cải thiện thể lực trước khi chạm trán chủ nhà Ả Rập Saudi.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đánh giá: "U23 Việt Nam đang áp dụng đấu pháp chiến thuật hợp lý qua từng trận. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik biết tạo bất ngờ, áp đảo tinh thần thi đấu của cầu thủ Jordan nhờ chủ động tấn công ngay từ đầu. Sau đó, thay đổi chiến thuật phòng ngự phản công khi so tài Kyrgyzstan - đội bóng ra sân với tâm thế buộc phải thắng. Cách chuyển đổi trạng thái thi đấu linh hoạt giúp U23 Việt Nam giành những chiến thắng thuyết phục".

Cùng góc nhìn, HLV Lưu Ngọc Hùng đánh giá cao khả năng đọc trận đấu nhạy bén và đưa ra phương án thay đổi nhân sự hợp lý của HLV Kim Sang-sik. Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn nhận xét: "Khi các cầu thủ có biểu hiện xuống sức sau 45 phút giằng co với đối phương, ban huấn luyện đã điều chuyển nhân sự đúng thời điểm, tăng cường nhân lực khu trung tuyến bằng cách đưa Đình Bắc, Văn Thuận và Quốc Cường vào trám chỗ. Nhóm cầu thủ này giúp đẩy cao nhịp độ tấn công của đội nhà, gây áp lực cho hàng thủ đối phương trong thời điểm cuối trận và mang về bàn ấn định chiến thắng chung cuộc". 

Bảng A

Xếp hạng

Đội

Điểm

Hiệu số

1

U23 Việt Nam

6

+3

2

U23 Ả Rập Saudi

3

0

3

U23 Jordan

3

-1

4

U23 Kyrgyzstan

0

-2

U23 Việt Nam đang rơi vào tình cảnh tương tự đội U20 Việt Nam thi đấu VCK U20 châu Á 2023. Lúc đó, U20 Việt Nam thắng ở 2 trận đầu vòng bảng, lần lượt trước Úc (tỉ số 1-0), Qatar (tỉ số 2-1) nhưng vẫn bị loại vì thua Iran 1-3 ở lượt trận cuối.

Bằng nhau về điểm số đối đầu nhưng Việt Nam chỉ đứng thứ 3 bảng đấu vì kém Úc và Iran về hiệu số bàn thắng bại đối đầu giữa 3 đội đồng điểm.


    Thông báo