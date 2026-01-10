HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: Hai sắc thái, một áp lực

TƯỜNG PHƯỚC

Lượt trận đầu tiên tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 đã mang đến những gam màu đối lập cho 2 đại diện bóng đá Đông Nam Á

Việt Nam và Thái Lan là 2 đội bóng của Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Từng phân tài cao thấp trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, hai đội bóng cùng khu vực cùng hướng đến mục tiêu tiến sâu ở sân chơi châu lục kỳ này.

Khoảnh khắc quyết định

Nếu U23 Việt Nam khởi đầu đầy chắc chắn và hiệu quả thì U23 Thái Lan lại rơi vào kịch bản không như ý. Đội bóng xứ chùa vàng có lợi thế dẫn bàn nhưng phải chơi thiếu người và thua ngược 1-2 trước U23 Úc ở ngày ra quân giải đấu.

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: Hai sắc thái, một áp lực - Ảnh 1.

U23 Thái Lan (trái) có khởi đầu không suôn sẻ như U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026. Ảnh: THE AFC

Thực tế, Việt Nam và Thái Lan đều rơi vào bảng đấu với các đối thủ được đánh giá có trình độ trung bình, đủ khả năng để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, bước ra sân chơi châu lục, 2 đội bóng của Đông Nam Á sẽ phải trải qua nhiều thử thách khó khăn.

Hai trận đấu ra quân của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thể hiện 2 trạng thái khác nhau nhưng cùng phản ánh rõ nét bản lĩnh, giới hạn lẫn thách thức chiến thuật của bóng đá trẻ khu vực Đông Nam Á so với châu lục.

Chiến thắng trước U23 Jordan giúp U23 Việt Nam có khởi đầu hoàn hảo, thể hiện khả năng chuyển đổi trạng thái thi đấu hợp lý của đoàn quân HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam biết chủ động tấn công từ đầu và phòng ngự kiên cố khi có lợi thế dẫn bàn. Không mạnh về kiểm soát bóng nhưng thầy trò ông Kim Sang-sik lại tỏ ra sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định, đạt hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thuộc nhóm cao nhất sau lượt trận đầu tiên của vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam luôn biết giữ cự ly đội hình hợp lý, các tuyến duy trì gắn kết chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống trung lộ, khiến đối phương phải triển khai bóng theo phương án trái với sở trường. Theo số liệu kỹ thuật, U23 Việt Nam thắng hơn 60% các tình huống tranh chấp tay đôi và có tỉ lệ phá bóng thành công rất cao.

Giới chuyên môn đánh giá cao cách HLV Kim Sang-sik vận hành lối chơi: ưu tiên an toàn chiến thuật, tận dụng tốt các tình huống cố định và phản công nhanh. Trang chủ The AFC nhận xét: "U23 Việt Nam không đá hoa mỹ nhưng biết cách tận dụng thời cơ rất đúng thời điểm và đúng cách".

Vận hành chưa nhuần nhuyễn

Tương tự, U23 Thái Lan cũng thể hiện sự tự tin, dám cầm bóng và chơi bóng khi đối đầu đối thủ mạnh của châu Á. Tuy nhiên, sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật của U23 Thái Lan không thể duy trì lâu, đặc biệt khi phải chơi thiếu người.

Đại diện Đông Nam Á mở tỉ số sớm và có thời điểm kiểm soát thế trận khá tốt, với tỉ lệ cầm bóng lên tới hơn 55% nhưng sự non nớt trong việc đưa ra quyết định ở những tình huống cuối cùng đã khiến U23 Thái Lan phải trả giá.

Thống kê chỉ ra rằng sau khi dẫn bàn, U23 Thái Lan giảm mạnh cường độ pressing, đội hình lùi sâu và để U23 Úc thoải mái tổ chức tấn công. Khi đã có lợi thế thi đấu hơn người, các tuyển thủ Úc liên tục đẩy cao nhịp độ trận đấu, tận dụng lợi thế về thể lực, tạo sự áp đảo rõ rệt.

Giới chuyên gia phân tích U23 Thái Lan có kỹ thuật, chiến thuật hiện đại nhưng khi bị đẩy vào thế phòng ngự kéo dài, họ lộ ra những hạn chế cố hữu về thể hình và tổ chức. Khuyết điểm của đoàn quân HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nằm ở khả năng phòng ngự theo khối đội hình thấp và chống bóng bổng chưa tốt.

Sự khác biệt giữa 2 đội không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách tiếp cận giải đấu. U23 Việt Nam chọn cách đi chậm nhưng chắc, ưu tiên điểm số, trong khi U23 Thái Lan vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát nhưng vận hành chưa nhuần nhuyễn.

Ở sân chơi U23 châu Á, nơi ranh giới giữa thắng và thua khá mong manh, bản lĩnh thi đấu và cách áp dụng chiến thuật phù hợp sẽ trở thành thước đo quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của các đội bóng trẻ. 

"Sau khi trắng tay ở lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan sẽ gặp một đối thủ khó nhằn là U23 Iraq vào ngày 11-1 (21 giờ) và U23 Trung Quốc vào ngày 14-1 (18 giờ 30 phút).

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: Hai sắc thái, một áp lực - Ảnh 2.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: Hai sắc thái, một áp lực - Ảnh 3.

 

