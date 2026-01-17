Truyền thông châu Á phấn khích trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Trận tứ kết 2 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trong 120 phút.

Lê Phát là người mở tỉ số phút 40, nhưng UAE nhanh chóng gỡ hòa 1-1 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Đình Bắc đánh đầu ngược đẹp mắt đưa Việt Nam vượt lên, trước khi Mansoor Saeed san bằng tỉ số 2-2. Hai đội bước vào hiệp phụ và U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

U23 Việt Nam thắng kịch tính trước U23 UAE

Ngay sau trận đấu, AFC nhận xét chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE là màn tái hiện "Thường Châu tuyết trắng!!"

Truyền thông UAE thì bày tỏ: "Thất bại tiếc nuối, Việt Nam đã chấm dứt hành trình của đội tuyển Olympic chúng ta tại U23 châu Á".

Siam Sport (Thái Lan) bày tỏ sự nể phục trước màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik, nhấn mạnh U23 Việt Nam bùng nổ trong hiệp phụ để đánh bại U23 UAE 3-2 (hòa 2-2 sau 90 phút). Trích từ bài viết: "U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại UAE với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ (2-2 sau thời gian thi đấu chính thức) ở tứ kết Giải vô địch châu Á, qua đó giành vé vào bán kết lần thứ hai kể từ năm 2018".

Trong khi đó, truyền thông Indonesia, CNN nhận định những chiến thắng kịch tính đã đưa Việt Nam và Nhật Bản vào bán kết, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu quả cảm và màn trình diễn xuất sắc của đội bóng áo đỏ trước đối thủ vượt trội về thể lực.

Với tấm vé thứ 2 vào bán kết, U23 Việt Nam sẽ chờ đợi đối thủ là đội chiến thắng trong màn so kè của U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan.





Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



