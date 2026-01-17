Truyền thông châu Á phấn khích trước chiến thắng của U23 Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Truyền thông châu Á phấn khích trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE 3-2 để giành tấm vé thứ 2 vào bán kết Giải U23 châu Á 2026.

Trận tứ kết 2 U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trong 120 phút.

Lê Phát là người mở tỉ số phút 40, nhưng UAE nhanh chóng gỡ hòa 1-1 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Đình Bắc đánh đầu ngược đẹp mắt đưa Việt Nam vượt lên, trước khi Mansoor Saeed san bằng tỉ số 2-2. Hai đội bước vào hiệp phụ và U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

img

U23 Việt Nam thắng kịch tính trước U23 UAE

Ngay sau trận đấu, AFC nhận xét chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE là màn tái hiện "Thường Châu tuyết trắng!!"

Truyền thông UAE thì bày tỏ: "Thất bại tiếc nuối, Việt Nam đã chấm dứt hành trình của đội tuyển Olympic chúng ta tại U23 châu Á".

Siam Sport (Thái Lan) bày tỏ sự nể phục trước màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik, nhấn mạnh U23 Việt Nam bùng nổ trong hiệp phụ để đánh bại U23 UAE 3-2 (hòa 2-2 sau 90 phút). Trích từ bài viết: "U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại UAE với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ (2-2 sau thời gian thi đấu chính thức) ở tứ kết Giải vô địch châu Á, qua đó giành vé vào bán kết lần thứ hai kể từ năm 2018".

Trong khi đó, truyền thông Indonesia, CNN nhận định những chiến thắng kịch tính đã đưa Việt Nam và Nhật Bản vào bán kết, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu quả cảm và màn trình diễn xuất sắc của đội bóng áo đỏ trước đối thủ vượt trội về thể lực.

Với tấm vé thứ 2 vào bán kết, U23 Việt Nam sẽ chờ đợi đối thủ là đội chiến thắng trong màn so kè của U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan.


Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.


Tin liên quan

Clip: U23 Nhật Bản thoát hiểm trước Jordan nhờ loạt 11 m

Clip: U23 Nhật Bản thoát hiểm trước Jordan nhờ loạt 11 m

(NLĐO) - Đối đầu U23 Jordan, U23 Nhật Bản bất ngờ bị dẫn trước và phải nhờ đến loạt 11 m để phân định thắng thua, giành vé đầu tiên vào tứ kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam thắng đẹp U23 UAE, vào bán kết U23 châu Á 2026

(NLĐO) - Sau 120 thi đấu cân não rạng sáng 17-1, tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua U23 UAE với tỉ số 3-2, giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE: Một trận tứ kết, hai giấc mơ lịch sử

(NLĐO) - Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), U23 Việt Nam và U23 UAE bước vào trận tứ kết với sự tự tin và những cơ sở chuyên môn rất khác biệt.

Đông Nam Á U23 UAE U23 châu Á U23 Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo