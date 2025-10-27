Truyền thông Indonesia chỉ ra 5 gương mặt đáng chú ý ở SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Truyền thông Indonesia chỉ ra 5 gương mặt đáng chú ý ở SEA Games 33

Quốc An - Ảnh: Bola

(NLĐO) - SEA Games 2025 là sân khấu của thế hệ trẻ Đông Nam Á, nơi nhiều cầu thủ triển vọng khẳng định bản thân và mang luồng gió mới cho bóng đá khu vực.

Trước giải đấu được chú ý này, truyền thông Indonesia đã điểm ra những gương mặt tiêu biểu và đáng được theo dõi cho người hâm mộ. Theo đó, 5 gương mặt lần lượt Nguyễn Đình Bắc, Rafael Struick (Indonesia), Fergus Tierney (Malaysia), Yotsakorn Burapha (Thái Lan) và Sandro Reyes (Philippines).

"Trong đội hình đội tuyển U22 Việt Nam, cái tên được mong đợi nhất tại SEA Games 2025 là Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này sẽ là vũ khí nguy hiểm trên hàng tấn công của các Chiến binh sao vàng" - nhận định của tờ Bola.

Đình Bắc đại diện cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam và là cầu thủ xuất sắc nhất U23 ASEAN Cup 2025. Tiền đạo 21 tuổi của CAHN là nhân tố chủ lực giúp Việt Nam vô địch giải trẻ ngay trên sân nhà xứ "vạn đảo" và đã có 2 bàn sau 12 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Truyền thông Indonesia chỉ ra 5 gương mặt chú ý ở SEA Games 33 - Ảnh 1.

Đình Bắc được truyền thông Bola chú ý

Ngoài ra, tiền đạo Indonesia, Rafael Struick được xem là niềm hy vọng lớn nhất của "xứ vạn đảo". Cầu thủ 21 tuổi của Dewa United từng dự Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026, nay được kỳ vọng giúp U22 Indonesia chinh phục tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp của chân sút gốc Indonesia.

Với tuyển U22 Malaysia, Fergus Tierney được kỳ vọng bùng nổ tại SEA Games 2025. Tiền đạo 22 tuổi mang hai dòng máu Anh - Malaysia này từng ghi 6 bàn trong 18 trận cho U23 Malaysia và có 6 lần khoác áo tuyển quốc gia, là tiền đạo nguy hiểm bậc nhất ở bảng A.

Bên phía Thái Lan, "thần đồng" Yotsakorn Burapha được Bola nêu tên và kỳ vọng là một trong số các ngòi nổ đáng gờm của giải đấu. Chân sút 20 tuổi đang chơi cho Hougang United (Singapore) từng ghi 13 bàn cho U22 Thái Lan và góp công giúp đội vào chung kết SEA Games 2023.

Người cuối cùng là Sandro Reyes (Philippines), cầu thủ 22 tuổi đang thi đấu tại Đức cho FC Gütersloh đã có 27 trận cho đội tuyển quốc gia và được xem là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển này.

Năm gương mặt trẻ trên được Bola kỳ vọng sẽ làm bùng nổ SEA Games 2025 bằng phong độ rực sáng, hứa hẹn một kỳ đại hội bóng đá khu vực sôi động và giàu cảm xúc.

Tin liên quan

V-League: Hấp dẫn trận derby ngành công an

CLB Công an Hà Nội tiếp đội Công an TP HCM lúc 19 giờ 15 phút ngày 27-10 (FPT Play) là trận derby ngành công an đầu tiên ở V-League sau gần 13 năm

U22 Indonesia được kỳ vọng bảo vệ HCV SEA Games thành công

(NLĐO) - Truyền thông Indonesia và chuyên gia bóng đá chỉ ra những lập luận, tin rằng U22 Indonesia sẽ bảo vệ thành công HCV SEA Games 33 - 2025.

Chờ Nguyễn Xuân Son tái xuất

Kết thúc vòng 10 V-League 2025-2026, các CLB tham dự giải đấu sẽ được phép đăng ký bổ sung hoặc thay thế cầu thủ.

Indonesia SEA Games Bola Đình bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo