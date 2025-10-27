V-League: Hấp dẫn trận derby ngành công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

V-League: Hấp dẫn trận derby ngành công an

Tường Phước

CLB Công an Hà Nội tiếp đội Công an TP HCM lúc 19 giờ 15 phút ngày 27-10 (FPT Play) là trận derby ngành công an đầu tiên ở V-League sau gần 13 năm

Trận cầu tâm điểm vòng 8 V-League giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP HCM đã khơi gợi những ký ức hào hùng của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hồi thập niên 80-90 thế kỷ trước.

Cạnh tranh Top 3

Hai đội bóng ngành công an đang có cùng 14 điểm, nhưng CLB Công an Hà Nội tạm xếp thứ ba trên bảng xếp hạng nhờ hơn Công an TP HCM chỉ số phụ và thi đấu ít hơn một trận. Với lợi thế sân nhà và lực lượng có chất lượng chuyên môn cao, CLB Công an Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn.

CLB Công an Hà Nội tham dự đến 4 giải đấu (V-League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two, Cúp C1 Đông Nam Á) nên mùa này được đầu tư mạnh mẽ về nhân lực. Không chỉ sở hữu nhiều nội binh tài năng, đội còn có dàn ngoại binh đẳng cấp cao trải đều các tuyến. CLB Công an Hà Nội là một trong 3 đội bóng bất bại ở V-League mùa này, ghi tổng cộng 13 bàn, để lọt lưới 5 lần sau 6 trận đấu.

TIN LIÊN QUAN

Bộ đôi ngoại binh Alan Alexandre và Artur de Melo của CLB Công an Hà Nội đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với lần lượt 6 và 5 bàn. Ở AFC Champions League II, đội cũng rộng cửa lọt vào vòng loại trực tiếp khi trình diễn lối chơi tấn công hiện đại, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

Phong độ ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải đã củng cố vị thế ứng viên vô địch V-League của CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, khi phải chơi trên nhiều mặt trận với mật độ dày đặc, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng gặp khó khăn trong việc xoay tua đội hình. Nhiều trụ cột như Quang Hải, Văn Thanh, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Đức hay Văn Hậu… từng hoặc đang dính chấn thương dai dẳng vì thi đấu liên tục, phải rời xa sân cỏ dài hạn.

Điều này trở thành ưu thế đối với CLB Công an TP HCM trong chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức chưa đủ tiềm lực để đua tranh danh hiệu vô địch các giải quốc nội mùa này song thể hiện sự tiến bộ, khởi sắc so với mùa trước.

CLB Công an TP HCM khó có thể sánh được dàn sao bên phía chủ nhà Công an Hà Nội. Tuy nhiên, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội từ năm 2023, CLB Công an TP HCM (tên gọi cũ là CLB TP HCM) từng thắng 2, thua 2. Mùa này, đội chủ sân Thống Nhất được sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đã thắng 4, hòa 2 sau 7 trận đấu tại V-League. Khó thắng đối thủ sừng sỏ như CLB Công an Hà Nội nhưng mục tiêu có điểm ở lượt trận thứ 8 là nhiệm vụ trong tầm tay CLB Công an TP HCM.

V-League: Hấp dẫn trận derby ngành công an - Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM được kỳ vọng sẽ tái hiện trận derby kịch tính với CLB Công an Hà Nội. (Ảnh: THẠO HOÀNG)

Khơi lại ký ức

Trong dòng chảy lịch sử, 2 tên tuổi lừng lẫy một thời của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lần lượt được "hồi sinh". Năm 2023, CLB Công an Hà Nội tạo cột mốc kỷ lục khi 2 năm thăng 2 hạng, cùng lúc đăng quang ở V-League. Từ thời điểm đó, đội được đầu tư mạnh mẽ, trở thành thế lực mới ở giải đấu quốc nội.

Trước mùa giải 2025-2026, CLB TP HCM được chuyển giao và đổi tên thành Công an TP HCM. Đội chủ sân Thống Nhất mang tên gọi mới song không có nhiều xáo trộn về lực lượng, trên băng ghế huấn luyện lại là những tên tuổi lừng lẫy một thời như: HLV trưởng Lê Huỳnh Đức và các trợ lý Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng, Châu Trí Cường.

Ở thời điểm hiện tại, trận derby ngành công an không còn "nóng" như thuở trước. Song, là người từng trải qua những màn so tài kịch tính trên sân Hàng Đẫy cũng như Thống Nhất, huyền thoại Lê Huỳnh Đức được kỳ vọng sẽ giúp các học trò ở CLB Công an TP HCM có màn chạm trán đáng mong chờ với đội Công an Hà Nội.

Lúc 18 giờ cùng ngày, CLB Nam Định tiếp đón CLB Đà Nẵng trên sân Thiên Trường (FPT Play). Đây là cơ hội để nhà đương kim vô địch V-League giành chiến thắng sau khi thay thế HLV trưởng.


Tin liên quan

CLB Công an TP HCM gây thất vọng ở vòng 7 V-League

CLB Công an TP HCM gây thất vọng ở vòng 7 V-League

(NLĐO) - Có lợi thế sân nhà khi tiếp đón đối thủ được đánh giá yếu hơn song CLB Công an TP HCM bị Hà Tĩnh cầm hòa ở vòng 7 V-League tối 19-10

Macarthur FC e ngại dàn ngoại binh của CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Macarthur FC (Úc) ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 23-10

CLB Công an Hà Nội hụt chiến thắng vì sai lầm chiến thuật

(NLĐO) - Có lợi thế dẫn bàn trước Macarthur FC (Úc) song CLB CAHN đã đánh rơi chiến thắng khi bị đối phương gỡ hòa 1-1 ở thời gian gần cuối trận đấu tối 23-10

Công an TP HCM HLV Lê Huỳnh Đức V-League CLB Công an Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo