V-League: Hấp dẫn trận derby ngành công an

Trận cầu tâm điểm vòng 8 V-League giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP HCM đã khơi gợi những ký ức hào hùng của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hồi thập niên 80-90 thế kỷ trước.

Cạnh tranh Top 3

Hai đội bóng ngành công an đang có cùng 14 điểm, nhưng CLB Công an Hà Nội tạm xếp thứ ba trên bảng xếp hạng nhờ hơn Công an TP HCM chỉ số phụ và thi đấu ít hơn một trận. Với lợi thế sân nhà và lực lượng có chất lượng chuyên môn cao, CLB Công an Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn.

CLB Công an Hà Nội tham dự đến 4 giải đấu (V-League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two, Cúp C1 Đông Nam Á) nên mùa này được đầu tư mạnh mẽ về nhân lực. Không chỉ sở hữu nhiều nội binh tài năng, đội còn có dàn ngoại binh đẳng cấp cao trải đều các tuyến. CLB Công an Hà Nội là một trong 3 đội bóng bất bại ở V-League mùa này, ghi tổng cộng 13 bàn, để lọt lưới 5 lần sau 6 trận đấu.

Bộ đôi ngoại binh Alan Alexandre và Artur de Melo của CLB Công an Hà Nội đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với lần lượt 6 và 5 bàn. Ở AFC Champions League II, đội cũng rộng cửa lọt vào vòng loại trực tiếp khi trình diễn lối chơi tấn công hiện đại, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

Phong độ ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải đã củng cố vị thế ứng viên vô địch V-League của CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, khi phải chơi trên nhiều mặt trận với mật độ dày đặc, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng gặp khó khăn trong việc xoay tua đội hình. Nhiều trụ cột như Quang Hải, Văn Thanh, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Đức hay Văn Hậu… từng hoặc đang dính chấn thương dai dẳng vì thi đấu liên tục, phải rời xa sân cỏ dài hạn.

Điều này trở thành ưu thế đối với CLB Công an TP HCM trong chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức chưa đủ tiềm lực để đua tranh danh hiệu vô địch các giải quốc nội mùa này song thể hiện sự tiến bộ, khởi sắc so với mùa trước.

CLB Công an TP HCM khó có thể sánh được dàn sao bên phía chủ nhà Công an Hà Nội. Tuy nhiên, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội từ năm 2023, CLB Công an TP HCM (tên gọi cũ là CLB TP HCM) từng thắng 2, thua 2. Mùa này, đội chủ sân Thống Nhất được sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đã thắng 4, hòa 2 sau 7 trận đấu tại V-League. Khó thắng đối thủ sừng sỏ như CLB Công an Hà Nội nhưng mục tiêu có điểm ở lượt trận thứ 8 là nhiệm vụ trong tầm tay CLB Công an TP HCM.

CLB Công an TP HCM được kỳ vọng sẽ tái hiện trận derby kịch tính với CLB Công an Hà Nội. (Ảnh: THẠO HOÀNG)

Khơi lại ký ức

Trong dòng chảy lịch sử, 2 tên tuổi lừng lẫy một thời của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lần lượt được "hồi sinh". Năm 2023, CLB Công an Hà Nội tạo cột mốc kỷ lục khi 2 năm thăng 2 hạng, cùng lúc đăng quang ở V-League. Từ thời điểm đó, đội được đầu tư mạnh mẽ, trở thành thế lực mới ở giải đấu quốc nội.

Trước mùa giải 2025-2026, CLB TP HCM được chuyển giao và đổi tên thành Công an TP HCM. Đội chủ sân Thống Nhất mang tên gọi mới song không có nhiều xáo trộn về lực lượng, trên băng ghế huấn luyện lại là những tên tuổi lừng lẫy một thời như: HLV trưởng Lê Huỳnh Đức và các trợ lý Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng, Châu Trí Cường.

Ở thời điểm hiện tại, trận derby ngành công an không còn "nóng" như thuở trước. Song, là người từng trải qua những màn so tài kịch tính trên sân Hàng Đẫy cũng như Thống Nhất, huyền thoại Lê Huỳnh Đức được kỳ vọng sẽ giúp các học trò ở CLB Công an TP HCM có màn chạm trán đáng mong chờ với đội Công an Hà Nội.

Lúc 18 giờ cùng ngày, CLB Nam Định tiếp đón CLB Đà Nẵng trên sân Thiên Trường (FPT Play). Đây là cơ hội để nhà đương kim vô địch V-League giành chiến thắng sau khi thay thế HLV trưởng.



