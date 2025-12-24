HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Truyền thông Indonesia: Gia hạn với HLV Kim Sang-sik, Việt Nam tránh "vết xe đổ" của PSSI

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Việc VFF kích hoạt điều khoản gia hạn với HLV Kim Sang-sik được truyền thông Indonesia đánh giá là bước đi đúng đắn, tránh vết xe đổ như họ.

Truyền thông Indonesia đánh giá việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xúc tiến gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik là bước đi khôn ngoan nhằm "tránh lặp lại sai lầm như Indonesia".

Tờ *Bolasport* nhận định, VFF đã kích hoạt điều khoản gia hạn với nhà cầm quân người Hàn Quốc sau khi ông tạo nên cú "ăn ba" hiếm có tại Đông Nam Á. Trước đó, VFF ký hợp đồng 2 năm với HLV Kim Sang-sik để thay thế Philippe Troussier. Chỉ sau khoảng 1 năm rưỡi, ông Kim đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái hàng loạt danh hiệu: vô địch ASEAN Cup 2024, đăng quang U23 Đông Nam Á 2025 và mới nhất là giành HCV SEA Games 33.

Theo hợp đồng, điều khoản gia hạn tự động sẽ được kích hoạt nếu hoàn thành các mục tiêu chuyên môn và điều này đã diễn ra ngay sau chức vô địch SEA Games. Dù chỉ gia hạn thêm 1 năm, hợp đồng mới vẫn kéo dài đến tháng 2-2027.

Truyền thông Indonesia: Gia hạn với HLV Kim Sang-sik, Việt Nam tránh "vết xe đổ" của PSSI - Ảnh 1.

Bình luận về quyết định này, truyền thông Indonesia nhấn mạnh: "Việt Nam chuẩn bị kế hoạch dài hạn với HLV Hàn Quốc, tránh những sai lầm từng mắc phải như Indonesia".

Trước đó, Indonesia với chính sách nhập tịch dưới thời HLV Shin Tae-yong đang dần gặt hái thành công. Tuy nhiên, thất bại tại ASEAN Cup 2024 với đội hình trẻ đã khiến ông bất ngờ bị sa thải, nhường chỗ cho HLV Patrick Kluivert. Điều này được PSSI lý giải nhằm thuận lợi hơn trong việc giao tiếp với các cầu thủ nhập tịch.

Dù vậy, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hà Lan, Indonesia vẫn chưa thể chạm tay vào tấm vé dự World Cup.

Trở lại với tuyển Việt Nam, sau khi gia hạn hợp đồng mới, HLV Kim Sang-sik gần như không có thời gian nghỉ ngơi sau SEA Games 33.

Từ đầu năm 2026, ông sẽ bước vào giai đoạn thử thách với loạt mục tiêu lớn cùng các đội tuyển Việt Nam, gồm VCK U23 châu Á 2026, ASEAN Cup 2026 và đỉnh cao là Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục trọng dụng Nguyễn Đình Bắc ở tuyển U23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik tiếp tục trọng dụng Nguyễn Đình Bắc ở tuyển U23 Việt Nam

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2026 hôm 22-12

HLV Kim Sang-sik tiết lộ lời động viên giúp U22 ngược dòng khó tin trước Thái Lan

(NLĐO) - Sau khi giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ với giới truyền thông Hàn Quốc.

Hai tuyển thủ U22 Việt Nam lọt Tốp 5 ứng viên danh hiệu QBV Việt Nam 2025

(NLĐO) - Danh sách rút gọn Tốp 5 ứng viên các danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam xuất hiện các ngôi sao hàng đầu tuyển Việt Nam, gồm Đình Bắc, Trung Kiên

Indonesia SEA Games Shin Tae-yong VFF Việt Nam Kim Sang Sik
