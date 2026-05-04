Quốc tế

Truyền thông Iran nói tàu chiến Mỹ trúng tên lửa ở eo biển Hormuz, Mỹ lên tiếng

Phương Linh

(NLĐO) - Hãng thông tấn Fars ngày 4-5 đưa tin 2 tên lửa đã bắn trúng một tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz.

Dẫn nguồn tin địa phương, hãng thông tấn Fars cho biết một tàu chiến Mỹ định đi qua eo biển Hormuz bị buộc phải quay đầu sau khi phớt lờ cảnh báo từ Hải quân Iran. Ngoài ra, hai tên lửa đã bắn trúng một tàu khu trục của Mỹ gần đảo Jask đang di chuyển qua tuyến đường thủy này.

Trước đó, quân đội Iran thông báo lực lượng hải quân đã ngăn chặn các tàu chiến Mỹ tiến vào eo biển Hormuz “bằng một lời cảnh báo kiên quyết và nhanh chóng”. “Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau” - tuyên bố nêu.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định "không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị trúng đạn". “Lực lượng Mỹ đang hỗ trợ Dự án Tự do và thực thi lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran” - CENTCOM viết trên X.

Tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz trúng tên lửa - Ảnh 1.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển UAE. Ảnh: AP

Vụ việc này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khởi động “Dự án Tự do” vào ngày 4-5 để “hướng dẫn” các tàu bị mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết sẽ điều 15.000 quân nhân, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, cùng với các tàu chiến và máy bay không người lái.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tiết lộ Iran đang xem xét đề xuất sửa đổi của Mỹ. “Chúng tôi đã nhận thông điệp của Mỹ thông qua Pakistan. Tôi sẽ không thảo luận chi tiết ở thời điểm này bởi chúng tôi vẫn đang cân nhắc” - ông Baghaei nói và nói thêm việc Mỹ “yêu cầu quá đáng và vô lý” nên quá trình xem xét không dễ dàng.

Ông Baghaei cho rằng Mỹ phải giảm bớt các yêu cầu “quá đáng” nếu muốn chấm dứt chiến sự: “Ở giai đoạn này, chúng tôi ưu tiên chấm dứt giao tranh. Phía bên kia phải cam kết một cách tiếp cận hợp lý”.

Ông khẳng định những báo cáo về đàm phán chương trình hạt nhân “chủ yếu mang tính suy đoán”.

Theo thông tin được lan truyền, đề xuất của Iran được cho là tập trung vào thỏa thuận sơ bộ mở cửa eo biển Hormuz, Mỹ rút quân khỏi khu vực gần biên giới Iran, bồi thường cho các cuộc tấn công vào Iran và Israel chấm dứt chiến sự ở Lebanon.

Tin liên quan

Mỹ triển khai những gì cho chiến dịch “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Khoảng 15.000 quân nhân cùng hàng trăm khí tài hiện đại sẽ tham gia chiến dịch "Dự án Tự do" của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Kuwait không xuất khẩu được một giọt dầu nào vì Hormuz bị phong tỏa

(NLĐO) - Trong suốt tháng 4-2026, Kuwait không xuất được một giọt dầu nào – điều chưa từng xảy ra suốt 35 năm qua

Ông Donald Trump công bố chiến dịch "hướng dẫn" tàu thuyền qua eo biển Hormuz

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3-5 cho biết các cuộc thảo luận với Iran đang diễn ra rất tích cực.

Iran eo biển Hormuz Tổng thống Mỹ Donald Trump
