Thông điệp cầu cứu vỏn vẹn 3 từ của sĩ quan Mỹ được giải cứu ở Iran

Phóng ghế thoát hiểm khi chiếc máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn hạ, viên sĩ quan không quân Mỹ đã lạc giữa khu vực vùng núi phía Tây Nam Iran.

Thời điểm kết nối liên lạc được với cấp trên, viên sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí trên tiêm kích F-15E Strike Eagle chỉ gửi về thông điệp gồm vỏn vẹn 3 từ.

Chính sự ngắn gọn đến khác thường của thông điệp đã khiến giới chức Washington ban đầu nghi ngờ đó có thể đây là cái bẫy của Iran.

Viên sĩ quan không quân Mỹ được giải cứu đầy kịch tính từ trong lãnh thổ Iran. Ảnh: NDTV

Tổng thống Donald Trump tiết lộ sĩ quan trên đã gửi một thông điệp ngắn, khác thường qua radio.

"Thông điệp của viên sĩ quan vô cùng ngắn gọn: Power be to God (tạm dịch: Mọi quyền năng đều thuộc về Chúa) – Tổng thống Donald Trump cho biết.

"Cách anh ấy nói nghe giống như người Hồi giáo" – nhà lãnh đạo Mỹ nói với Axios, đồng thời cho biết thêm những người quen với viên sĩ quan này sau đó tiết lộ anh rất sùng đạo nên câu nói đó là điều dễ hiểu.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận lời kể của Tổng thống Donald Trump nhưng cho biết cụm từ chính xác được viên sĩ quan sử dụng là "God is good" (tạm dịch: Chúa tốt lành).

Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cũng đăng đúng 3 từ "God is good" trên mạng xã hội X.

Viên sĩ quan mang theo một thiết bị liên lạc, một thiết bị định vị phát tín hiệu khẩn cấp và một khẩu súng ngắn khi ẩn náu ở Iran.

Theo mô tả của truyền thông Mỹ, viên sĩ quan không quân Mỹ đã ẩn mình trong một khe núi, liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện. Có thời điểm, người này phải leo lên một sống núi cao khoảng 2.134 m nhằm tránh các lực lượng Iran đang dần áp sát.

Điều đáng chú ý là vị trí của người này không chỉ là bí ẩn với phía Iran mà ngay cả Mỹ cũng không xác định được trong hơn 24 giờ.

Cuối cùng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã xác định được nơi ẩn náu của viên sĩ quan bằng những "năng lực đặc biệt", sau đó chia sẻ thông tin với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và quân đội Mỹ.

Một đội đặc nhiệm được triển khai xuống khu vực gần nơi viên sĩ quan đang ẩn náu vào tối 4-4 để tiến hành giải cứu.

