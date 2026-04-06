Thông điệp cầu cứu vỏn vẹn 3 từ của sĩ quan Mỹ được giải cứu ở Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thông điệp cầu cứu vỏn vẹn 3 từ của sĩ quan Mỹ được giải cứu ở Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Viên sĩ quan Mỹ khi mất tích có mang theo thiết bị liên lạc, thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp và khẩu súng ngắn tìm cách sinh tồn giữa vùng núi Iran.

Phóng ghế thoát hiểm khi chiếc máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn hạ, viên sĩ quan không quân Mỹ đã lạc giữa khu vực vùng núi phía Tây Nam Iran.

Thời điểm kết nối liên lạc được với cấp trên, viên sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí trên tiêm kích F-15E Strike Eagle chỉ gửi về thông điệp gồm vỏn vẹn 3 từ.

Chính sự ngắn gọn đến khác thường của thông điệp đã khiến giới chức Washington ban đầu nghi ngờ đó có thể đây là cái bẫy của Iran.

Thông điệp “3 từ bí ẩn” của sĩ quan Mỹ sau khi máy bay bị Iran bắn rơi - Ảnh 1.

Viên sĩ quan không quân Mỹ được giải cứu đầy kịch tính từ trong lãnh thổ Iran. Ảnh: NDTV

Tổng thống Donald Trump tiết lộ sĩ quan trên đã gửi một thông điệp ngắn, khác thường qua radio.

"Thông điệp của viên sĩ quan vô cùng ngắn gọn: Power be to God (tạm dịch: Mọi quyền năng đều thuộc về Chúa) – Tổng thống Donald Trump cho biết.

"Cách anh ấy nói nghe giống như người Hồi giáo" – nhà lãnh đạo Mỹ nói với Axios, đồng thời cho biết thêm những người quen với viên sĩ quan này sau đó tiết lộ anh rất sùng đạo nên câu nói đó là điều dễ hiểu.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận lời kể của Tổng thống Donald Trump nhưng cho biết cụm từ chính xác được viên sĩ quan sử dụng là "God is good" (tạm dịch: Chúa tốt lành).

Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cũng đăng đúng 3 từ "God is good" trên mạng xã hội X.

Viên sĩ quan mang theo một thiết bị liên lạc, một thiết bị định vị phát tín hiệu khẩn cấp và một khẩu súng ngắn khi ẩn náu ở Iran. 

Theo mô tả của truyền thông Mỹ, viên sĩ quan không quân Mỹ đã ẩn mình trong một khe núi, liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện. Có thời điểm, người này phải leo lên một sống núi cao khoảng 2.134 m nhằm tránh các lực lượng Iran đang dần áp sát.

Điều đáng chú ý là vị trí của người này không chỉ là bí ẩn với phía Iran mà ngay cả Mỹ cũng không xác định được trong hơn 24 giờ.

Cuối cùng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã xác định được nơi ẩn náu của viên sĩ quan bằng những "năng lực đặc biệt", sau đó chia sẻ thông tin với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và quân đội Mỹ. 

Một đội đặc nhiệm được triển khai xuống khu vực gần nơi viên sĩ quan đang ẩn náu vào tối 4-4 để tiến hành giải cứu.

Máy bay hơn 100 triệu USD có thể đã bị Mỹ cho nổ tung trong nỗ lực cứu phi công Mỹ

Vụ việc bắt nguồn từ ngày 3-4 khi một chiếc F-15E Strike Eagle, dòng tiêm kích tấn công 2 động cơ, 2 chỗ ngồi, bị bắn rơi trên vùng trời Tây Nam Iran.

Phi công đã được giải cứu không lâu sau đó trong khi sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí phải tự sinh tồn 2 ngày trước khi được giải cứu.

Khi thông báo về chiến dịch giải cứu, Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social: "Chiến binh dũng cảm này đã ở sau chiến tuyến đối phương, giữa những ngọn núi hiểm trở, bị kẻ thù săn lùng từng giờ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết viên sĩ quan bị thương nhưng "ổn", đồng thời khẳng định chiến dịch giải cứu không có thành viên nào thương vong.

Tổng thống Donald Trump mô tả đây là "lần đầu tiên trong lịch sử quân sự mà 2 phi công Mỹ được giải cứu riêng rẽ, sâu trong lãnh thổ đối phương".

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 5-4: Vùng Vịnh chưa thoát làn đạn, Iran phá hủy khí tài Mỹ

(NLĐO) – Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 5-4 tuyên bố phá hủy hai máy bay C-130 và hai trực thăng Black Hawk của Mỹ.

Ông Donald Trump "trút thịnh nộ" liên quan đến Hormuz, Iran cảnh báo trả đũa

(NLĐO) - Iran cảnh báo tăng cường tấn công hạ tầng nếu bị nhắm mục tiêu, trong khi ông Donald Trump tiếp tục đe dọa cứng rắn liên đến quan eo biển Hormuz.

Iran bác bỏ tối hậu thư của Mỹ

Các bên trung gian từ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập vẫn đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán

Trump máy bay chiến đấu Iran Không quân Mỹ Mỹ phi công Mỹ F-15 mất tích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo