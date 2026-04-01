Điểm nóng xung đột ngày 1-4: Ông Donald Trump căng thẳng với đồng minh châu Âu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 1-4: Ông Donald Trump căng thẳng với đồng minh châu Âu

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Anh, Pháp và các đồng minh châu Âu rằng Mỹ “sẽ không còn ở đó để giúp đỡ quý vị nữa”.

Tiếp sau Anh và Pháp, tờ The Washington Post cho biết Ý cấm máy bay ném bom Mỹ hạ cánh xung căn cứ Sigonella vì vi phạm quy trình tham vấn hiệp ước. Văn phòng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni dù khẳng định quan hệ với Mỹ vẫn vững chắc nhưng nhấn mạnh mọi yêu cầu quân sự đều phải được xem xét kỹ lưỡng theo từng trường hợp cụ thể.

Tây Ban Nha thắt chặt kiểm soát và hạn chế không phận đối với máy bay chiến đấu Mỹ hướng về Trung Đông. Trong khi đó, Ba Lan từ chối chuyển giao hệ thống phòng không Patriot tới khu vực chiến sự.

Trước sự phản đối kể trên, ông Donald Trump bày tỏ sự thất vọng khi các đồng minh thân cận từ chối hỗ trợ chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.

Cơn thịnh nộ của ông Donald Trump và sự phản kháng từ châu Âu - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran - Iran, ngày 2-3. Ảnh: AP

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 31-3, ông Donald Trump nêu rõ: "Pháp đã không cho phép các máy bay chở khí tài quân sự hướng về Israel bay qua lãnh thổ nước này". Và "Mỹ sẽ ghi nhớ điều này" - ông nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thẳng thắn tuyên bố rằng các cuộc tấn công của ông Donald Trump vào Iran là "nằm ngoài luật pháp quốc tế" và Pháp "không thể chấp thuận".

Trong một bài đăng khác trên Truth Social hôm 31-3, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Anh, đồng thời thúc giục các quốc gia khác phải có hành động tại eo biển Hormuz.

Kênh CNBC dẫn thông điệp của ông chủ Nhà Trắng: "Tất cả những quốc gia không thể có nhiên liệu máy bay vì vấn đề eo biển Hormuz, như Anh, quốc gia đã từ chối tham gia vào chiến dịch Iran, tôi có một gợi ý cho các bạn. Thứ nhất, hãy mua dầu từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều. Thứ hai, hãy tập hợp chút lòng dũng cảm, đi đến eo biển Hormuz và lấy dầu".

Cơn thịnh nộ của ông Donald Trump và sự phản kháng từ châu Âu - Ảnh 2.

Hình ảnh của một cuộc không kích quy mô lớn bên ngoài TP Isfahan, miền Trung Iran. Ảnh: Truth Social

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiếp tục gây áp lực khi khẳng định các quốc gia khác cần sẵn sàng bảo vệ tuyến đường thủy huyết mạch này, thay vì chỉ dựa vào Hải quân Mỹ.

Ông Hegseth mỉa mai: "Theo những gì tôi biết thì hình như vẫn còn một Hải quân Hoàng gia Anh hùng mạnh đủ sức đảm đương những việc như thế này".

Khi được hỏi liệu việc mở lại eo biển Hormuz có phải là mục tiêu cốt lõi của Mỹ để kết thúc xung đột hay không, ông Hegseth cho biết việc đánh bại hải quân Iran vẫn là mục tiêu chính. Thế nhưng, việc khai thông tuyến đường này không chỉ là trách nhiệm mà Mỹ phải tự giải quyết một mình.

"Tôi nghĩ các quốc gia khác nên chú ý đến lời nói của Tổng thống Donald Trump" - ông Hegseth cho biết như vậy khi nhắc lại các bài đăng trên nền tảng Truth Social. "Ông ấy đang chỉ ra rằng các nước có lẽ nên bắt đầu học cách tự chiến đấu cho chính mình".

Ông Hegseth cũng nói giảm nói tránh về việc tổng thống Mỹ liên tục khẳng định rằng Washington đang vượt tiến độ trong việc hoàn thành các mục tiêu tại Iran chỉ trong vòng 4 đến 6 tuần.

"Tổng thống (ông Donald Trump) nói 4 đến 6 tuần, 6 đến 8 tuần, hay 3 tuần - đó có thể là bất kỳ con số nào, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chính xác, bởi vì mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành các nhiệm vụ đó. Chúng tôi đang tiến triển rất tốt" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Tin liên quan

Đến lượt Ý "lắc đầu" với máy bay quân sự Mỹ tham chiến ở Trung Đông

Đến lượt Ý "lắc đầu" với máy bay quân sự Mỹ tham chiến ở Trung Đông

(NLĐO) - Ý vừa từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily do vi phạm quy trình phối hợp và không nằm trong thỏa thuận quốc phòng.

Chiến sự Trung Đông ngày 31-3: Xung đột lan rộng, tất cả các bên leo thang

(NLĐO) - Khi xung đột tại Iran bước sang ngày thứ 32, các cuộc không kích của Mỹ-Israel vẫn tiếp diễn. Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại Tehran, Isfahan - Iran.

Chỉ Nga mới đủ sức dàn xếp "thỏa thuận lớn" cho Mỹ và Iran?

(NLĐO) – Nga là quốc gia duy nhất có đủ khả năng hòa giải các bên trong xung đột ở Trung Đông và dẫn dắt họ đến chỗ ký kết một "thỏa thuận lớn".

Donald Trump Châu Âu máy bay chiến đấu Mỹ - Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo