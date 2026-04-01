Điểm nóng xung đột ngày 1-4: Ông Donald Trump căng thẳng với đồng minh châu Âu

Tiếp sau Anh và Pháp, tờ The Washington Post cho biết Ý cấm máy bay ném bom Mỹ hạ cánh xung căn cứ Sigonella vì vi phạm quy trình tham vấn hiệp ước. Văn phòng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni dù khẳng định quan hệ với Mỹ vẫn vững chắc nhưng nhấn mạnh mọi yêu cầu quân sự đều phải được xem xét kỹ lưỡng theo từng trường hợp cụ thể.

Tây Ban Nha thắt chặt kiểm soát và hạn chế không phận đối với máy bay chiến đấu Mỹ hướng về Trung Đông. Trong khi đó, Ba Lan từ chối chuyển giao hệ thống phòng không Patriot tới khu vực chiến sự.

Trước sự phản đối kể trên, ông Donald Trump bày tỏ sự thất vọng khi các đồng minh thân cận từ chối hỗ trợ chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran - Iran, ngày 2-3. Ảnh: AP

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 31-3, ông Donald Trump nêu rõ: "Pháp đã không cho phép các máy bay chở khí tài quân sự hướng về Israel bay qua lãnh thổ nước này". Và "Mỹ sẽ ghi nhớ điều này" - ông nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thẳng thắn tuyên bố rằng các cuộc tấn công của ông Donald Trump vào Iran là "nằm ngoài luật pháp quốc tế" và Pháp "không thể chấp thuận".

Trong một bài đăng khác trên Truth Social hôm 31-3, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Anh, đồng thời thúc giục các quốc gia khác phải có hành động tại eo biển Hormuz.

Kênh CNBC dẫn thông điệp của ông chủ Nhà Trắng: "Tất cả những quốc gia không thể có nhiên liệu máy bay vì vấn đề eo biển Hormuz, như Anh, quốc gia đã từ chối tham gia vào chiến dịch Iran, tôi có một gợi ý cho các bạn. Thứ nhất, hãy mua dầu từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều. Thứ hai, hãy tập hợp chút lòng dũng cảm, đi đến eo biển Hormuz và lấy dầu".

Hình ảnh của một cuộc không kích quy mô lớn bên ngoài TP Isfahan, miền Trung Iran. Ảnh: Truth Social

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tiếp tục gây áp lực khi khẳng định các quốc gia khác cần sẵn sàng bảo vệ tuyến đường thủy huyết mạch này, thay vì chỉ dựa vào Hải quân Mỹ.

Ông Hegseth mỉa mai: "Theo những gì tôi biết thì hình như vẫn còn một Hải quân Hoàng gia Anh hùng mạnh đủ sức đảm đương những việc như thế này".

Khi được hỏi liệu việc mở lại eo biển Hormuz có phải là mục tiêu cốt lõi của Mỹ để kết thúc xung đột hay không, ông Hegseth cho biết việc đánh bại hải quân Iran vẫn là mục tiêu chính. Thế nhưng, việc khai thông tuyến đường này không chỉ là trách nhiệm mà Mỹ phải tự giải quyết một mình.

"Tôi nghĩ các quốc gia khác nên chú ý đến lời nói của Tổng thống Donald Trump" - ông Hegseth cho biết như vậy khi nhắc lại các bài đăng trên nền tảng Truth Social. "Ông ấy đang chỉ ra rằng các nước có lẽ nên bắt đầu học cách tự chiến đấu cho chính mình".

Ông Hegseth cũng nói giảm nói tránh về việc tổng thống Mỹ liên tục khẳng định rằng Washington đang vượt tiến độ trong việc hoàn thành các mục tiêu tại Iran chỉ trong vòng 4 đến 6 tuần.

"Tổng thống (ông Donald Trump) nói 4 đến 6 tuần, 6 đến 8 tuần, hay 3 tuần - đó có thể là bất kỳ con số nào, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chính xác, bởi vì mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành các nhiệm vụ đó. Chúng tôi đang tiến triển rất tốt" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.