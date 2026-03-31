Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 31-3: Xung đột lan rộng, tất cả các bên leo thang

Huệ Bình

(NLĐO) - Khi xung đột tại Iran bước sang ngày thứ 32, các cuộc không kích của Mỹ-Israel vẫn tiếp diễn. Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại Tehran, Isfahan - Iran.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh Al Jazeera, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ vẫn đang duy trì, chủ yếu thông qua trung gian. Ông Rubio nói thêm các mục tiêu chiến dịch quân sự của Mỹ sẽ đạt được trong vòng "vài tuần chứ không phải vài tháng".

Ông Rubio khẳng định mục tiêu chiến dịch sẽ sớm hoàn tất sau khi vô hiệu hóa đáng kể lực lượng không quân và hải quân Iran. Washington cam kết duy trì thông suốt các tuyến đường thủy chiến lược và vẫn giữ kênh liên lạc gián tiếp với Tehran.

Iran - Mỹ giằng co tại eo biển Hormuz

Iran đã thông qua kế hoạch thu phí tàu bè tại eo biển Hormuz, tuyến đường biển vốn đang bị đóng cửa thực tế do xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy diệt đảo Kharg cùng hệ thống năng lượng của Iran nếu không sớm đạt thỏa thuận.

Al Jazeera nhận định giới lãnh đạo Iran đang dồn toàn lực cho các hoạt động quân sự do sự thiếu tin tưởng vào Mỹ. Tehran cho rằng phía Washington không hề có thiện chí thực sự trong việc đàm phán để chấm dứt xung đột.

Chiến sự Trung Đông ngày 31-3: Xung đột Iran lan rộng khắp vùng Vịnh - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại một xưởng sản xuất sau báo động tên lửa tấn công ở Petah Tikva - Israel ngày 31-3. Ảnh: AP

Hải quân Iran vừa tung đợt tấn công thứ 87 trong tháng. Đây là thông điệp mạnh mẽ gửi đến Mỹ, cho thấy lực lượng này vẫn hoạt động hiệu quả thay vì bị tiêu diệt hoàn toàn như Washington tuyên bố.

Sức ép gia tăng ở vùng Vịnh

 Iran bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công trực diện vào tàu dầu Al-Salmi của Kuwait, vốn đang chở 2 triệu thùng dầu, ngay tại cảng Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Vụ việc gây nguy cơ tràn dầu nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, Ả Rập Saudi phải đánh chặn ít nhất 8 tên lửa đạn đạo hướng về thủ đô Riyadh và các khu vực trọng yếu về năng lượng.

Trước sự leo thang này, lãnh đạo Ả Rập Saudi, Qatar và Jordan đồng loạt lên án các hành vi tấn công vào cơ sở dân sự. Các quốc gia lân cận như Bahrain phải kích hoạt còi báo động, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi gia tăng áp lực khi tuyên bố đã đến lúc quân đội Mỹ phải rời khỏi các căn cứ tại các quốc gia vùng Vịnh.

Israel chuyển mục tiêu tấn công

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự nhắm vào Iran đã hoàn thành hơn một nửa mục tiêu, dù chưa ấn định thời điểm kết thúc. Truyền thông khu vực đưa tin Israel đang chuyển hướng mục tiêu tấn công ở Iran sang các cơ sở quan trọng trong nền kinh tế.

Về tình hình thực địa, Israel khẳng định đã tấn công Trường Đại học Imam Hossein tại Tehran, nơi được cho là trung tâm nghiên cứu vũ khí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Tuy nhiên, Israel cũng hứng chịu thiệt hại khi một nhà máy lọc dầu tại Haifa bốc cháy lớn do trúng mảnh vỡ tên lửa sau một đợt đánh chặn.

Tại Lebanon, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) ghi nhận thêm hai nhân viên thiệt mạng do các vụ nổ.

Trong khi đó tại Iraq, một dân thường bị thương khi mảnh vỡ từ máy bay không người lái nhắm vào Đại sứ quán Mỹ rơi xuống khu dân cư ở Baghdad.

