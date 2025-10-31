Ai được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2 lần từ năm 2026?

Theo quy định của Luật Việc làm 2013 (còn hiệu lực), mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Người lao động tại TP HCM là thủ tục hưởng BHTN

Với quy định này, hiện nay, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa có sự chênh lệch giữa 2 đối tượng. Cụ thể, đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 11,7 triệu đồng/tháng. Còn người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định sẽ có mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 17,25 - 24,8 triệu đồng/tháng, tùy vùng.

Từ 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, trong đó quy định chung mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa cho cả 2 đối tượng nêu trên là không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng BHTN.

Như vậy, nếu tính trên mức lương tối thiểu vùng hiện tại, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có thể đạt mức 24,8 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, nếu dự thảo nghị định về lương tối thiểu được thông qua và áp dụng từ 1-1-2026 như đề xuất với các mức lương tối thiểu theo vùng tương ứng là: vùng I mức 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II mức 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III mức 4,14 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng, thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và cả người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định đều được nâng lên. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa khi đó sẽ từ 18,5 triệu - 26,55 triệu đồng/tháng, tùy vùng.