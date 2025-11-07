HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đối tượng nào được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng mạnh và thống nhất cách tính cho mọi người lao động, không còn phân biệt khu vực công - tư.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động sẽ được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp tối đa cao hơn đáng kể khi Luật Việc làm (sửa đổi) 2025 chính thức có hiệu lực. Điểm thay đổi lớn nhất là việc thống nhất cách tính cho tất cả người lao động, không còn phân biệt khu vực công hay tư như trước.

Đối tượng nào được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026? - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP HCM

Theo quy định hiện hành tại Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, mức tối đa không quá 5 lần lương cơ sở đối với người lao động hưởng lương theo thang bảng Nhà nước và không quá 5 lần lương tối thiểu vùng đối với người hưởng lương do doanh nghiệp quyết định.

Từ ngày 1-1-2026, theo Điều 39 Luật Việc làm 2025, quy định này sẽ được thay đổi. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng vẫn bằng 60% mức bình quân tiền lương 6 tháng liền kề, nhưng tối đa không quá 5 lần lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Đối tượng nào được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026? - Ảnh 2.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng giúp tăng mạnh tiền trợ cấp cho người lao động khu vực công

Như vậy, từ năm 2026, mọi người lao động dù làm việc trong khu vực nhà nước hay doanh nghiệp đều được tính theo mức lương tối thiểu vùng, chấm dứt sự phân biệt giữa hai nhóm đối tượng như trước đây.

Hiện nay, theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng thấp nhất (vùng 4) là 3,45 triệu đồng/tháng và cao nhất (vùng 1) là 4,96 triệu đồng/tháng. Với cách tính mới, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ đạt 5 lần lương tối thiểu vùng, tức:

Ít nhất 17,25 triệu đồng/tháng (vùng 4, theo mức 3,45 triệu đồng) – tăng khoảng 47% so với mức tối đa 11,7 triệu đồng/tháng hiện nay (tính theo lương cơ sở 2,34 triệu đồng).

Đối tượng nào được tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026? - Ảnh 3.

Trung tâm dịch vụ việc làm luôn đông người đến nộp hồ sơ, tìm kiếm cơ hội việc làm mới

Nếu lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng như dự thảo (vùng 4 lên 3,7 triệu đồng/tháng, vùng 1 lên 5,31 triệu đồng/tháng), thì mức trợ cấp tối đa có thể đạt từ 18,5 triệu đến 26,55 triệu đồng/tháng, tùy khu vực.

Như vậy, nhóm người lao động hưởng lương theo chế độ Nhà nước là đối tượng được tăng mạnh nhất về mức trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày 1-1-2026, khi công thức tính mới áp dụng đồng nhất theo lương tối thiểu vùng.

Người lao động sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp như: hết thời hạn hưởng, tìm được việc làm, đi nghĩa vụ quân sự hoặc công an, hưởng lương hưu, ra nước ngoài định cư, đi học dài hạn, bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp, hoặc bị tòa tuyên bố mất tích, tạm giam, chấp hành án tù.

Việc thay đổi cách tính này không chỉ giúp mức hỗ trợ sát thực tế hơn với thu nhập của người lao động, mà còn thể hiện định hướng đồng bộ, công bằng và phù hợp thị trường trong chính sách an sinh từ năm 2026.

trợ cấp thất nghiệp người lao động Bảo hiểm thất nghiệp lương tối thiểu vùng Luật Việc làm
