Từ 1-7, Bộ Y tế dừng cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Từ 1-7, Bộ Y tế dừng cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

D.Thu

(NLĐO) - Thẩm quyền cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được phân cấp về chủ tịch UBND cấp tỉnh, gồm cấp mới, gia hạn, thu hồi.

Từ 1-7-2026, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh cho cá nhân. Thẩm quyền này được phân cấp về chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Từ 1-7, Bộ Y tế dừng cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân

Theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan giấy phép hành nghề, gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi, kể cả với chứng chỉ đã cấp trước đây.

Bộ Y tế vẫn giữ thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với một số trường hợp. Cụ thể, cơ quan này cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động với bệnh viện trực thuộc; cấp mới giấy phép hoạt động và điều chỉnh danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân; xem xét triển khai kỹ thuật, phương pháp mới trên toàn quốc.

Nghị quyết cũng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Với hồ sơ cấp mới giấy phép hoạt động, cơ quan có thẩm quyền phải thẩm định trong 40 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ; nếu đạt yêu cầu, cấp phép trong 10 ngày làm việc sau khi có biên bản thẩm định.

Trường hợp cần bổ sung, nội dung yêu cầu phải được nêu rõ trong biên bản thẩm định. Sau khi cơ sở hoàn tất khắc phục, trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ tài liệu chứng minh, cơ quan cấp phép có thể kiểm tra thực tế (nếu cần) hoặc cấp phép; nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, nghị quyết quy định cụ thể thời hạn xử lý hồ sơ, thời gian yêu cầu bổ sung và thời gian giải quyết sau khi hoàn thiện, nhằm bảo đảm minh bạch.

Sau khi cấp phép, trong 5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải công khai thông tin cơ sở như tên, địa chỉ, người chịu trách nhiệm chuyên môn, phạm vi hoạt động trên cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý.

Theo quy định tại Nghị quyết 21, nội dung phân cấp thẩm quyền nêu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, trong khi toàn bộ Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29-4 đến hết ngày 1-1-2028.

Tin liên quan

TP HCM siết quy trình cấp phép hành nghề y

TP HCM siết quy trình cấp phép hành nghề y

Thời gian qua, Sở Y tế TP HCM đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính và đạt một số kết quả tích cực.

Sở Y tế TPHCM chấn chỉnh hoạt động thẩm định, cấp phép hành nghề y tế

(NLĐO) - Sở Y tế TPHCM yêu cầu siết chặt kỷ luật công vụ, đổi mới toàn diện hoạt động thẩm định, cấp phép và đăng ký hành nghề y tế.

Thêm một ngân hàng mô được cấp phép hoạt động

(NLĐO) - Ngân hàng mô vừa ra mắt giúp mở rộng nguồn giác mạc và màng ối, góp phần phát triển mạng lưới ghép mô và nâng cao chất lượng điều trị.

khám chữa bệnh thủ tục hành chính chứng chỉ hành nghề cấp giấy phép giấy phép hành nghề Bộ Y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo