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Lao động

Từ 1-7: Lương bác sĩ tăng, ai có thể nhận trên 20 triệu đồng/tháng?

D.Thu

(NLĐO) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo thu nhập bác sĩ tăng; mức cao nhất vượt 20 triệu đồng, chưa tính phụ cấp.

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, kéo theo thu nhập của đội ngũ y tế công lập đồng loạt tăng.

Từ 1/7: Lương bác sĩ tăng, thu nhập cao nhất vượt 20 triệu đồng/tháng chưa kể phụ cấp - Ảnh 1.

Lương bác sĩ tăng, thu nhập cao nhất vượt 20 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Mức tăng 190.000 đồng/tháng (khoảng 8%) là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tại các bệnh viện công lập, tiền lương của bác sĩ được tính theo hệ số gắn với chức danh nghề nghiệp, nhân với mức lương cơ sở.

Với mức mới, bác sĩ hạng III (hệ số 2,34) nhận khoảng 5,92 triệu đồng/tháng, tăng gần 445.000 đồng. Bác sĩ hạng II (hệ số khởi điểm 4,4) hưởng hơn 11,13 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 836.000 đồng. 

Bác sĩ hạng I có thu nhập từ 15,69 đến 20,24 triệu đồng/tháng, tăng từ 1,18 đến 1,52 triệu đồng. Mức cao nhất có thể vượt 20 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp.

Không chỉ bác sĩ, y sĩ và nhân viên y tế tuyến cơ sở cũng được hưởng lợi. Y sĩ bậc 1 (hệ số 2,1) nhận khoảng 5,31 triệu đồng/tháng, tăng gần 400.000 đồng; mức cao nhất có thể trên 10 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp.

Từ ngày 15-7, Nghị định 192 về phụ cấp đặc thù y tế có hiệu lực, bổ sung thêm nguồn thu nhập cho nhân viên y tế.

Theo đó, bác sĩ mổ chính, gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng 100.000-560.000 đồng mỗi ca; người phụ mổ, phụ gây mê hưởng 60.000-400.000 đồng; người hỗ trợ ca mổ nhận 40.000-240.000 đồng. Phụ cấp thủ thuật bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật tương ứng.

Cùng với phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực và nguồn thu từ phẫu thuật, thủ thuật cũng như thu nhập tăng thêm tại bệnh viện, thu nhập thực tế của nhiều bác sĩ được dự báo cải thiện đáng kể.

Việc điều chỉnh lương và phụ cấp được kỳ vọng góp phần cải thiện đời sống cán bộ y tế, tạo động lực giữ chân nhân lực, nhất là tại hệ thống y tế công lập và tuyến cơ sở.

Bảng lương y bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1)
Ngạch/BậcHệ sốMức lương đang hưởngMức lương từ 1/7Mức tăng
Bậc 16,214.508.00015.686.0001.178.000
Bậc 26,5615.350.40015.686.0001.246.400
Bậc 36,9216.192.80017.507.6001.314.800
Bậc 47,2817.035.20018.418.4001.383.200
Bậc 57,6417.877.60019.329.2001.451.600
Bậc 6818.720.00020.240.0001.451.600
Bảng lương y bác sĩ chính , y bác sĩ dự phòng chính (Hạng 2)
Ngạch/BậcHệ sốLương hiện nayLương từ 1/7Tăng
Bậc 14,410.296.00011.132.000836.000
Bậc 24,7411.091.60011.992.200900.600
Bậc 35,0811.887.20012.852.400965.200
Bậc 45,4212.682.80013.712.6001.029.800
Bậc 55.7613.478.40014.572.8001.094.400
Bậc 66,114.274.00015.433.0001.159.000
Bậc 76,4415.069.60016.293.2001.223.600
Bậc 86,7815.865.20017.153.4001.288.200


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