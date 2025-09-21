HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Tử chiến trên không" cảnh báo vấn nạn quay lén trong rạp

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhà sản xuất phim "Tử chiến trên không" lên tiếng cảnh báo hành vi quay lén, phát tán trái phép phim lên các nền tảng mạng.

Hành vi vi phạm sẽ bị lập vi bằng và xử lý theo quy định pháp luật

Tối 20-9, nhà sản xuất phim nhấn mạnh trên Fanpage chính thức: "Bản quyền bộ phim "Tử chiến trên không thuộc" về Điện ảnh Công an Nhân dân và Công ty Galaxy Group. Hành vi quay trong rạp và phát tán trái phép bộ phim trên mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

"Tử chiến trên không" cảnh báo vấn nạn quay lén trong rạp - Ảnh 1.

Một số cảnh trong phim

"Tử chiến trên không" cảnh báo vấn nạn quay lén trong rạp - Ảnh 2.

Tác phẩm hiện đang giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu tính theo ngày

"Tử chiến trên không" cảnh báo vấn nạn quay lén trong rạp - Ảnh 3.

Phim căng thẳng, kịch tính

"Tử chiến trên không" cảnh báo vấn nạn quay lén trong rạp - Ảnh 4.

Ê-kíp phim nhắn nhủ khán giả yêu thương giúp lan tỏa thông điệp này để cùng bảo vệ và giúp bộ phim tiếp cận được nhiều khán giả hơn.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ phim, lên án hành vi quay lén, phát tán trái phép tác phẩm. Họ cũng bày tỏ thắc mắc nếu chỉ đăng bình luận về phim có nhắc về câu chuyện bên trong thì có tính là để lộ thông tin phim không?

Trên các nền tảng mạng, nhất là TikTok, nhiều video clip về phim, khen ngợi và khuyến khích khán giả đến rạp. Tuy nhiên, một số video clip được quay lén theo từng đoạn ngắn có tiết lộ những cảnh quan trọng trong phim, cần lên án.

"Tử chiến trên không" đã thu về hơn 46 tỉ đồng

Đây không phải lần đầu phim rạp bị phát tán, trước đó phim "Mưa đỏ" cũng gặp cảnh tương tự và đạo diễn cũng đã lên tiếng.

"Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến… cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng "spoil" nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau" - Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền, thổ lộ.

Ngoài đạo diễn, một số diễn viên khác cũng lên tiếng tương tự.

Phim "Tử chiến trên không" ra rạp từ ngày 19-9, tính đến sáng 21-9, theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, phim đã thu về hơn 46 tỉ đồng. Tác phẩm hứa hẹn sẽ sớm gặt hái doanh thu trăm tỉ đồng.

Tin liên quan

"Tử chiến trên không" nhận nhiều lời khen

"Tử chiến trên không" nhận nhiều lời khen

Vừa mới chiếu ra mắt tại TP HCM, phim điện ảnh "Tử chiến trên không" đã nhận được nhiều lời khen từ người làm nghề trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Phim Thái Hòa "trùm" cướp máy bay chiếu định dạng IMAX®

(NLĐO) - Phim "Tử chiến trên không" có Thái Hòa, Kaity…, là phim hành động Việt đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

Đạo diễn Hàm Trần: "Tôi là fan anh Thái Hòa!"

(NLĐO) – Phim "Tử chiến trên không" do Hàm Trần đạo diễn dù trước đó tên được công bố trên truyền thông là Lê Nhật Quang, Thái Hòa vào vai phản diện số 1

Tử chiến trên không quay lén phim cảnh báo vi phạm pháp luật
