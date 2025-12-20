HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Từ cú hích huy chương vàng SEA Games 33

PHẠM DƯƠNG

Bóng đá Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games đáng nhớ với 2 HCV và 1 HCB, thành tích khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.

Những chiến thắng của đội tuyển U22 nam và futsal nữ không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ, mà còn tạo ra một "cú hích" tinh thần, chuyên môn mạnh mẽ. Đương nhiên, giờ là lúc chúng ta tận hưởng niềm vui chiến thắng, song không thể vì thế mà không ngay từ cú hích lớn này để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng được đặt ra: Cần làm gì để nâng cao và duy trì bền vững thành tích của bóng đá Việt Nam?

SEA Games 33 cho thấy rõ sự trưởng thành của bóng đá nước nhà. Các đội tuyển Việt Nam không chỉ thắng bằng tỉ số, mà còn thắng bằng lối chơi, nền tảng thể lực, tính tổ chức và đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường, không bỏ cuộc. Việc giành thành tích cao ngay trên sân Thái Lan, một cường quốc bóng đá Đông Nam Á, càng làm nổi bật giá trị của chiến công này.

Dẫu vậy, thể thao đỉnh cao không bao giờ cho phép ngủ quên trên chiến thắng. Thực tế đã cho thấy giành HCV đã khó, bảo vệ và nâng tầm thành tích còn khó hơn gấp bội.

Từ thực tiễn phát triển, có thể thấy bóng đá Việt Nam vẫn đối mặt với không ít tồn tại. Trước hết là sự thiếu đồng bộ và xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, quản lý, đặc biệt ở khâu tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ. Giữa các địa phương, CLB vẫn có khoảng cách về điều kiện con người, cơ sở vật chất và triết lý đào tạo, dẫn tới việc chưa hình thành được một "chuỗi phát triển" liền mạch từ tuyến trẻ lên chuyên nghiệp. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, y học thể thao và xây dựng dữ liệu chuyên môn còn chậm, chưa theo kịp xu thế của bóng đá hiện đại.

Hệ thống thi đấu trẻ dù đã được mở rộng về số lượng lứa tuổi, song chất lượng và tính cạnh tranh chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng. Đầu tư cho bóng đá vẫn gặp nhiều vướng mắc, từ nguồn lực tài chính đến cơ chế triển khai. Cuối cùng, công tác hội nhập quốc tế - yếu tố rất quan trọng để nâng tầm, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và khát vọng của bóng đá Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, những định hướng lớn từ Chính phủ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thư chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay sau trận chung kết tối 18-12 và trước đó là Quyết định 1189/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được xem như "kim chỉ nam" cho sự đổi mới toàn diện. Vấn đề còn lại là hiện thực hóa các chủ trương ấy bằng hành động cụ thể, quyết liệt và nhất quán.

Giải pháp then chốt trước hết nằm ở đào tạo trẻ. Cần tập trung đầu tư mạnh mẽ cho các lứa tuổi từ 17 đến 20, thế hệ sẽ bước vào "độ chín" khi World Cup 2030 và 2034 diễn ra. Cùng với đó là ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, từ phân tích dữ liệu, giám sát thể lực đến y học thể thao hiện đại. Bóng đá chuyên nghiệp cũng cần được chuyên nghiệp hóa thực chất, không chỉ trên sân cỏ mà cả ở cấu trúc tổ chức, quản trị, thương mại và pháp lý.

Ngoài ra, việc huy động nguồn lực xã hội thông qua các mô hình PPP, BOT để phát triển cơ sở vật chất, cùng với mở rộng thị trường kinh doanh, dịch vụ bóng đá, sẽ tạo nền tảng tài chính bền vững.

SEA Games 33 là dấu mốc đáng tự hào nhưng không phải cái đích cuối cùng. Thành công bền vững chỉ đến khi chiến thắng hôm nay được đặt trong một chiến lược dài hơi, khoa học và quyết tâm. 

seagames bóng đá tuyển bóng đá bóng đá nam huy chương vàng
