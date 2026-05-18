Sức khỏe

Từ cú ngã xe đạp, phát hiện khối u não to bằng quả cam

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Cú ngã xe đạp là bước ngoặt bóc trần sự thật về khối u đang trú ngụ trong đầu bệnh nhân suốt nhiều năm qua.

Hai năm gần đây, bà N.T.H, (63 tuổi, ở Hà Nam cũ) liên tục bị những cơn nhức đầu, chóng mặt và hoa mắt. Bà chỉ nghĩ đó là biểu hiện của chứng rối loạn tiền đình hay những cơn đau đầu tuổi già đơn thuần. Bà tự mua thuốc uống, cơn đau dịu đi rồi lại âm ỉ quay lại.

Cách đây một năm, tình trạng chuyển biến nặng hơn khi nửa người bên trái bắt đầu có dấu hiệu yếu dần. Nghĩ rằng cơ thể thiếu canxi, gia đình liên tục bổ sung các loại thực phẩm chức năng và thuốc bổ nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. 

Từ cú ngã xe đạp, phát hiện khối u não khổng lồ - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau ca phẫu thuật

Cho đến một ngày, bà vô tình bị một em học sinh đụng trúng. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM), kết quả chụp sọ não cho thấy nguyên nhân thực sự khiến bà bị yếu nửa người là do một khối u não rất lớn, kích thước lên tới hơn 7 cm — tương đương một trái cam sành.

BSCKII Đỗ Văn Long, Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết khối u rất sâu, vùng bên phải, xuất phát từ liềm não. Đáng ngại hơn, khối u đã xâm lấn nghiêm trọng vào các cấu trúc não bộ cực kỳ quan trọng bao gồm não thất bên, não thất ba, đồi thị và đặc biệt là chèn ép trực tiếp lên vùng vận động. Đây chính là lý do vì sao bệnh nhân bị yếu liệt nửa người bên trái suốt một thời gian dài trước đó.

Trước một ca mổ lớn, khi bệnh nhân đã có biểu hiện yếu nửa người, thách thức đặt ra cho các phẫu thuật viên là chỉ cần một sơ suất nhỏ, người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ hôn mê sâu hoặc liệt hoàn toàn sau mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài liên tục 6 giờ. Các bác sĩ đã sử dụng hệ thống kính hiển vi hiện đại có độ phóng đại lớn kết hợp cùng hệ thống định vị và theo dõi thần kinh (Neuro-navigation) trong suốt quá trình mổ ("bản đồ dẫn đường" cảnh báo, giúp phẫu thuật viên né tránh chính xác) đã bóc tách thành công trọn vẹn khối u, bảo tồn nguyên vẹn các cấu trúc não quan trọng. Một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã xuất viện, tự đi lại được.

Các chuyên gia cảnh báo

Không chủ quan với đau đầu: Nếu bị nhức đầu kéo dài, dai dẳng mà dùng các thuốc giảm đau thông thường như paracetamol, ibuprofen, tylenol... không thuyên giảm, hãy đi khám chuyên khoa ngay.

Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm: Khi thấy cơ thể có biểu hiện yếu tay, yếu chân, đi lại mất thăng bằng, đó là tín hiệu báo động đỏ từ não bộ.

Chủ động tầm soát sớm: Việc thăm khám sớm và khảo sát bằng phương pháp chụp MRI não sẽ giúp định vị và phát hiện khối u từ giai đoạn sớm. Điều trị ở giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tránh để khối u quá lớn xâm lấn vùng vận động, gây khó khăn cho phẫu thuật và để lại di chứng nặng nề về sau.


Mang khối u buồng trứng 4 kg, thiếu nữ bị nhầm là tăng cân

Mang khối u buồng trứng 4 kg, thiếu nữ bị nhầm là tăng cân

(NLĐO) - Thiếu nữ 14 tuổi mang khối u buồng trứng hơn 4 kg suốt 5 tháng nhưng gia đình tưởng tăng cân. Bệnh chỉ được phát hiện khi bụng chướng căng bất thường.

Vi khuẩn ăn khối u ung thư đã ra đời

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Waterloo đã phát triển một dòng vi khuẩn có khả năng tiêu diệt các khối u ung thư từ bên trong.

Khối u bằng cả gang tay trong bụng người phụ nữ trẻ

(NLĐO) - Cảm thấy đau tức bụng, người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đến bệnh viện khám thì phát hiện khối u lớn khoảng 14 cm.

