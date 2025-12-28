Tủ đổi pin xe máy điện xuất hiện ngày càng nhiều ở TPHCM

Gần đây, trên nhiều tuyến đường ở TP HCM, tủ đổi pin cho xe máy điện bắt đầu xuất hiện dày hơn, đặt tại cửa hàng điện máy, cây xăng và một số điểm thuận tiện ven đường.

Tủ đổi pin tại khu vực phường Bình Thạnh, TP HCM

Theo ghi nhận, chi phí đổi pin phổ biến khoảng 9.000 đồng/lần. Nếu đăng ký gói tháng, người dùng có thể lựa chọn mức 150.000 đồng với giới hạn quãng đường từ 500 km trở xuống, hoặc gói 990.000 đồng không giới hạn số km.

Tủ đổi pin tại cửa hàng FPT Shop

Anh Đoàn Thanh Hoàng, tài xế xe máy điện chạy công nghệ, cho biết trước đây, khi chưa có tủ đổi pin, mỗi ngày anh phải tìm chỗ sạc đến 2 lần (không tính sạc ban đêm ở nhà). "Mỗi lần sạc phải mất 30-60 phút. Nay có tủ đổi pin sẽ giúp tài xế không bị mất thời gian chờ sạc, từ đó giúp tài xế nhận được cuốc xe nhiều hơn" – anh Hoàng chia sẻ.

Tủ đổi pin tại khu vực phường Chợ Quán, TP HCM

Tuy vậy, dù số lượng tủ đã tăng lên, lượng khách đến đổi pin vẫn chưa thật sự đông. Tại một cửa hàng Điện máy Xanh ở phường An Khánh, TPHCM, nhân viên bảo vệ cho biết tủ đổi pin mới lắp hơn một tuần nên nhiều người chưa biết điểm này có dịch vụ.

Ở một cây xăng thuộc phường Xuân Hòa, TPHCM, tủ đổi pin đã hoạt động gần hai tháng, nhân viên cây xăng cho hay phần lớn người đến đổi là tài xế chạy dịch vụ công nghệ, còn xe máy điện cá nhân "chưa thấy ai đến đổi pin".

Tủ đổi pin của Selex tại phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM

Được biết, thời gian qua, Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green, một công ty của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup, đã ký hợp tác với nhiều doanh nghiệp bán lẻ như Thế Giới Di Động và FPT Shop để tận dụng mặt bằng, triển khai lắp đặt hàng ngàn tủ đổi pin cho xe máy VinFast.

Theo kế hoạch, khoảng 2.000 tủ đổi pin của VinFast sẽ được lắp tại các cửa hàng Điện máy Xanh và thegioididong. Riêng FPT Shop cho biết trong tháng 1-2026 sẽ lắp hơn 30 tủ tại các cửa hàng thuộc hệ thống.

Thông tin từ Thế Giới Di Động cho biết hiện tủ đổi pin đã được lắp khá nhiều tại các cửa hàng Điện máy Xanh, thegioididong ở TPHCM, trong đó phần lớn cửa hàng Điện máy Xanh đã được "phủ" gần như đầy đủ. Theo ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Thế Giới Di Động, sau khi triển khai ở thegioididong và Điện máy Xanh, doanh nghiệp sẽ tiếp tục lắp đặt tại các cửa hàng Bách hóa Xanh.

Tủ đổi pin của VinFast ở phường An Khánh, TP HCM

Ở hướng khác, đại diện hãng xe máy điện Selex cho biết kế hoạch năm 2026 là nâng số tủ đổi pin lên 1.000 tủ tại các thành phố lớn. Đến nay, Selex đã đưa vào sử dụng khoảng 120 tủ, riêng TPHCM có 60 tủ.

Đáng chú ý, các tủ đổi pin của VinGree chỉ cung cấp pin cho những mẫu xe máy điện do hãng VinFast sản xuất như Feliz (Feliz 2025), Feliz Lite, Vero X, Evo Grand, Evo Grand Lite và các phiên bản Max (Feliz Max, Vero X Max).

Trong khi đó, hệ thống của Selex ngoài việc cho phép tất cả các mẫu xe của hãng đổi pin, còn tương thích khoảng 70% các mẫu xe máy điện của những thương hiệu khác đang có trên thị trường, nhờ đó mở rộng nhóm khách có thể sử dụng trạm.

Tủ đổi pin được lắp đặt rộng khắp

Theo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang hoàn thiện, đến năm 2029, TPHCM dự kiến có khoảng 400.000 xe máy công nghệ chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Năm 2030, thành phố có thể đạt khoảng 1,2 triệu xe máy điện, cần hơn 25.000 trụ sạc và tủ đổi pin công cộng.

Tại một buổi làm việc với các bên liên quan về đề xuất lắp đặt tủ đổi pin, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy hoan nghênh giải pháp này và đề nghị tiếp tục làm rõ quy trình, tiêu chí, bảo đảm minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư. Do đây là mô hình chưa phổ biến ở thành phố, ông cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá kỹ lưỡng các vấn đề an toàn, mỹ quan và trách nhiệm khi xảy ra sự cố trong quá trình vận hành, khai thác.