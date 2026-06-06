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Tự hào Báo Người Lao Động

Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Báo Người Lao Động đã khởi xướng một chương trình mang đậm ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn.

Lễ kỷ niệm 7 năm thực hiện chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một hành trình đáng trân trọng của một cơ quan báo chí cách mạng luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Bảy năm trước, từ ý tưởng ban đầu mang tên "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", Báo Người Lao Động đã khởi xướng một chương trình mang đậm ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn. Sau 7 năm triển khai, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã vượt xa mục tiêu ban đầu: hơn 2,1 triệu lá cờ Tổ quốc đã được trao tặng, hơn 1.200 tuyến "Đường cờ Tổ quốc" đã được xây dựng. Hàng triệu người dân khắp mọi miền đất nước đã trực tiếp tham gia, đồng hành hoặc thụ hưởng từ chương trình.

Điều đáng quý hơn cả là chương trình đã góp phần đưa hình ảnh lá cờ Tổ quốc hiện diện ngày càng sâu đậm trong đời sống cộng đồng, từ biển đảo đến biên giới, từ những cột mốc chủ quyền đến khu dân cư, từ trường học, nhà máy, xí nghiệp đến vùng sâu, vùng xa; từ lễ chào cờ nơi địa đầu Tổ quốc đến những tuyến đường cờ trải dài khắp đất nước.

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" không chỉ trao đi những lá cờ mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức chủ quyền quốc gia, tinh thần đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào dân tộc. Đây chính là ví dụ sinh động về giá trị xã hội của báo chí cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Nhìn lại chặng đường 5-7 năm gần đây, Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí có nhiều nỗ lực đổi mới đáng ghi nhận. Trong bối cảnh môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, Báo Người Lao Động đã chủ động chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, phát triển mạnh các sản phẩm video, podcast, mạng xã hội và nhiều hình thức truyền thông hiện đại khác.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Người Lao Động còn để lại nhiều giá trị lớn cho xã hội thông qua các chương trình sau mặt báo, như: Giải Mai Vàng, "Tự hào cờ Tổ quốc", "Đưa trường học đến thí sinh", Học bổng Báo Người Lao Động, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho công nhân - lao động - cán bộ Công đoàn, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh...

Những chương trình này cho thấy một hướng đi rất đáng khuyến khích của báo chí hiện đại: không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần tạo ra giá trị cho đời sống; không chỉ làm nhiệm vụ truyền thông mà còn kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong nhân dân. Đây là điều rất đáng trân trọng!

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Báo chí cũng đang đứng trước những thay đổi rất lớn nhưng có một điều không thay đổi. Đó là sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là trách nhiệm phụng sự Tổ quốc; là tinh thần dấn thân vì lợi ích cộng đồng; là những giá trị nhân văn mà các thế hệ người làm báo đã bền bỉ vun đắp.

Những giá trị tốt đẹp mà Báo Người Lao Động đã xây dựng trong gần 51 năm qua, những kinh nghiệm nghề nghiệp đã được tích lũy, những chương trình xã hội có sức lan tỏa lớn như "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới. Bởi suy cho cùng, điều làm sức sống bền vững của một cơ quan báo chí không chỉ nằm ở tên gọi hay mô hình tổ chức, mà quan trọng hơn là những giá trị mà cơ quan báo chí đó để lại cho xã hội, đất nước và nhân dân. Và tôi tin rằng đó chính là điều mà Báo Người Lao Động có quyền tự hào. 

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Từ biển đảo, biên giới đến mọi miền Tổ quốc, hơn 2,1 triệu lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" trao đi trong hành trình hơn 7 năm lan tỏa lòng yêu nước.

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