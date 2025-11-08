HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Một Việt Nam mới tinh đầy ấn tượng của V.STAR

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhóm nhạc V.STAR ra mắt đầy ấn tượng với ca khúc "Một Việt Nam mới tinh" dưới sự dẫn dắt của quán quân Tiếng hát truyền hình 2014 Minh Trang Lyly.

Những cô gái tài năng V.STAR

Một Việt Nam mới tinh đầy ấn tượng của V.STAR - Ảnh 1.

Ca sĩ Minh Trang Lyly và nhóm nhạc V.STAR ngày ra mắt

Tối 7-11, nhóm nhạc V.STAR với sự dẫn dắt của quán quân Tiếng hát truyền hình 2014 Minh Trang Lyly chính thức trình làng với MV đầu tay "Một Việt Nam mới tinh" đầy ấn tượng. Đây là một dự án sản xuất MV đầu tay cho nhóm nhạc V.STAR nhằm hưởng chào đón một cột mốc cực kỳ quan trọng trong việc đổi mới đất nước.

Nội dung bài hát thể hiện tinh thần đón nhận sự đổi thay của đất nước để tiến lên một nấc thang mới, bước vào một thiên niên kỷ mới vươn mình hòa nhập quốc tế, mời chào các bạn khắp nơi đến với một Việt Nam mới - một Việt Nam năng động - phồn vinh.

Các thành viên trong nhóm sẽ thể hiện ca khúc với rất nhiều đoạn đọc rap đúng với phong cách của nhóm để chào đón 34 tỉnh thành mới trên cả nước trải dài từ miền Bắc đến miền Nam. Với phần vũ đạo cực độc, lạ sẽ mang đến cho khán giả cảm giác của một tương lai đầy sôi động, nhộn nhịp và hội nhập quốc tế.

Với sự trẻ trung, sôi nổi đầy nhiệt huyết của mình, "V.STAR hy vọng sẽ làm khán giả hài lòng với sản phẩm mới đẹp về hình thức thẩm mỹ và nội dung có tính thời sự cao" - nhóm V.STAR chia sẻ.

Ca sĩ Minh Trang Lyly cho biết: "Một Việt Nam mới tinh" cũng sẽ là một bước khởi đầu mới của VMT Entertainment dành cho nhóm V.STAR, một nhóm nhạc có rất nhiều tiềm năng của showbiz Việt, qua đó vực dậy xu hướng nhóm nhạc cho thị trường giải trí V.POP.

V.STAR mang tiềm năng lớn của nhạc Việt

Một Việt Nam mới tinh đầy ấn tượng của V.STAR - Ảnh 2.

Các thành viên đều có khả năng ca hát, vũ đạo và chơi nhạc cụ

Chia sẻ về nhóm V STRAR, ca sĩ Minh Trang Lyly cho biết: "Mất gần nửa năm để tìm ra những giọng ca của VSTAR, tôi tin rằng, đó là điểm khởi đầu có chất lượng. Nhưng tôi cũng hiểu, để đi được đường dài, VSTAR cần nỗ lực rất nhiều nhất là trong thời buổi có rất nhiều giọng ca trẻ tài năng. Song tôi tin rằng, đam mê âm nhạc cùng với sự chăm chỉ tập luyện của các thành viên, VSTAR sẽ thực hiện được giấc mơ của mình".

Với ca sĩ Minh Trang Lyly, quán quân của hai cuộc thi âm nhạc vào năm 2014: giải nhất Bảng nhạc nhẹ Cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM 2014 và giải nhất Giọng hát hay của Đài phát thanh VOH 2014, giọng hát vẫn là yếu tố tiên quyết để một nhóm nhạc tồn tại.

Dù các thành viên của VSTAR đã có sẵn những ưu thế nổi bật từ sắc vóc, giọng ca đến khả năng vũ đạo, biểu diễn nhưng cô giáo Minh Trang Lyly vẫn được ra một lịch trình dày đặc để luyện tập giọng hát. Minh Trang Lyly cho biết: "Sự thay đổi của thị trường, gout thưởng thức của khán giả mỗi thời mỗi khác nhưng điểm chung vẫn là yêu cầu một ca sĩ phải có giọng hát chất lượng. Đó là lý do, khi VSTAR thành lập, chúng tôi quyết định dành một khoảng thời gian nhất định để các thành viên tiếp tục luyện giọng trước khi ra mắt và thực hiện các sản phẩm âm nhạc. VSTAR là một hình mẫu nhóm nhạc toàn diện: ca hát - trình diễn. Để có được điều này, VSTAR vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện với sự cố gắng".

V.STAR biết cách dung hòa học tập và đam mê

Một Việt Nam mới tinh đầy ấn tượng của V.STAR - Ảnh 3.

5 cô gái xinh đẹp của V.STAR

V.STAR gồm 5 thành viên có tuổi đời rất trẻ từ 14 tuổi đến 17 tuổi trẻ trung, xinh đẹp, năng động và đầy đam mê. Vì các thành viên vẫn còn tuổi đi học nên việc tham gia nhóm nhạc với lịch trình tập luyện dày đặc khiến nhiều người lo ngại.

Tuy nhiên, VSTAR khẳng định: "Học tập vẫn là mục đích quan trọng nhất còn nghệ thuật là đam mê. Vì vậy, các thành viên đều cố gắng cân đối để không bị ảnh hưởng bên nào". 5 cô gái vẫn chơi được các nhạc cụ như Guitar, Piano và trống…

Đặc biệt trong nhóm có thành viên Amber (Thái Bảng Anh) chơi được 4 nhạc cụ: Drum, Guitar, Ukulele và đặc biệt bạn ấy đã đoạt Huy chương Bạc Quốc tế nhạc cụ Đàn tranh Việt Nam tại New York (Hoa Kỳ), Ivy (Tạ Ngọc Trâm Anh) chơi Piano theo phong cách cổ điển rất tốt. Riêng bạn Ruby (Nguyễn Ngọc Cát Tường) đã từng 2 năm thực tập sinh tại thị trường giải trí Hàn Quốc.

Một Việt Nam mới tinh đầy ấn tượng của V.STAR - Ảnh 4.

Một dự án dài hơi được triển khai cho V.STAR

Ngoài MV "Một Việt Nam mới tinh", V.STAR còn phát hành một album gồm 5 ca khúc "Một Việt Nam mới tinh", "We are V.STAR", "Cảm ơn cha mẹ", "Một chữ cũng là thầy cô" và "Về Miền Tây chơi".


