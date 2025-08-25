HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Hà Huy Giáp, TP HCM

Đông Hoa

(NLĐO) - Nam tài xế đang chở khách thì xảy ra va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ.

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Ngày 25-8, Công an phường An Phú Đông (TP HCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hà Huy Giáp , TP HCM làm tài xế tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Theo nhân chứng, khoảng 15 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số tỉnh Đồng Nai chạy trên đường Hà Huy Giáp, hướng cầu vượt Ngã tư Ga về cầu Phú Long. Khi đến trước địa chỉ số 46/3 thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số tỉnh Hậu Giang cũ do ông P.H.T (41 tuổi, hành nghề xe ôm) chở theo một khách chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến ông T. bị cuốn vào gầm, bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Hành khách chỉ bị thương nhẹ. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc.

Công an phường An Phú Đông phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Tin liên quan

Xe chở công nhân rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong

Xe chở công nhân rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong

(NLĐO) - Một phụ nữ đi xe máy tử vong trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Gia Lai, nhưng xe đưa đón công nhân không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM, đôi nam nữ thương vong

(NLĐO) - Cú tông mạnh khiến xe máy văng một đoạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch

TP HCM: Điều tra vụ tai nạn khiến một bé 2 tuổi tử vong trong cơn mưa

(NLĐO) - Người đàn ông đang chở 2 cháu nhỏ đi học về thì xảy ra tai nạn giao thông. 1 bé gái 2 tuổi đã tử vong tại chỗ.

tai nạn giao thông tai nạn giao thông nghiêm trọng tử vong tại chỗ
