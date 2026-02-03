Từ lịch sử hào hùng đến việc hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Mỗi độ xuân về, chúng ta lại cùng nhau kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc ca ngợi những con số hay sự kiện đơn thuần. Điều cốt lõi, sâu sắc nhất cần được nhận diện chính là nguồn sức mạnh nội sinh đã kiến tạo nên sức sống mãnh liệt của Đảng. Dòng chảy ấy, cội nguồn ấy chính là nhân dân.

"Dân là gốc"

Lịch sử dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã đúc kết nên một chân lý bất biến: "Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân" (Nguyễn Trãi). Kế thừa bài học sâu sắc của tiền nhân và tinh hoa thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng quan điểm ấy lên: "Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân".

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội XIV của Đảng vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị…

Ngày thành lập Đảng, do đó, không chỉ là ngày khai sinh một tổ chức chính trị tiên phong, mà còn là ngày tái khẳng định cam kết thiêng liêng giữa Đảng với dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. ẢNH: TTXVN

Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước hiện nay, triết lý "Dân là gốc" không được phép dừng lại ở những khẩu hiệu trang trọng, mà cần chuyển mình mạnh mẽ, thẩm thấu vào từng quyết sách, hành động cụ thể. Nếu như trong các cuộc kháng chiến, "Dân là gốc" thể hiện qua sức mạnh đại đoàn kết thì trong thời bình, triết lý ấy phải được hiện thực hóa bằng việc kiến tạo một môi trường sống và làm việc thuận lợi nhất, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Mang tính bước ngoặt

Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch tư duy quản lý nhà nước mang tính bước ngoặt: Từ "quản lý" sang "phục vụ". Điều này được minh chứng rõ nét qua công cuộc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Chưa bao giờ, việc giảm tải các thủ tục rườm rà, xóa bỏ cơ chế "xin - cho" lại được thực hiện mạnh mẽ đến thế. Khi doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh trực tuyến nhanh chóng, khi người dân có thể giải quyết thủ tục cư trú ngay trên thiết bị di động, đó không đơn thuần là sự tiến bộ của công nghệ, mà là biểu hiện của việc tôn trọng thời gian, công sức và tiền bạc của nhân dân. Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp chính là cách thiết thực nhất để "khoan thư sức dân", khơi dậy nguồn lực sáng tạo khổng lồ trong xã hội để phát triển đất nước.

Người dân vui chơi tại công viên mới cải tạo ở đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: NGỌC QUÝ

Không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo môi trường phát triển, một xã hội văn minh và một Đảng cầm quyền vì dân còn được đánh giá qua cách đối đãi với những người yếu thế. Quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau" chính là sự cụ thể hóa mang tính nhân văn sâu sắc của chủ đề "Dân là gốc". Các chủ trương sắp tới của Đảng và Nhà nước tập trung nguồn lực lớn cho hệ thống an sinh xã hội với những chính sách căn cơ, bền vững như: mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chăm lo cho người già, trẻ em và đồng bào vùng sâu, vùng xa…

Nỗi trăn trở "an cư lạc nghiệp" của người dân cần phải được thấu hiểu. Những định hướng sắp tới đã đặt vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp vào vị trí ưu tiên chiến lược. Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội không chỉ là một con số kỹ thuật vô tri, mà đó là hàng triệu giấc mơ về mái ấm, là nụ cười và sự an tâm của những người lao động - lực lượng sản xuất chính của xã hội. Việc tháo gỡ khó khăn về pháp lý, ưu đãi về vốn vay cho người mua nhà thu nhập thấp chính là minh chứng cho thấy Đảng và Nhà nước đang lo nỗi lo của dân, biến chủ trương trên giấy thành mái ấm che mưa nắng giữa đời thường.

Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta khẳng định lại: Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và dân tộc. Đây chính là cội nguồn sức mạnh vô địch để đưa đất nước ta vượt qua mọi sóng gió, vươn tới bến bờ phồn vinh, hạnh phúc.