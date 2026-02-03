Từ lịch sử hào hùng đến việc hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Từ lịch sử hào hùng đến việc hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

TS Dương Thành Thông, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM

(NLĐO) - Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta khẳng định lại: Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và dân tộc

Mỗi độ xuân về, chúng ta lại cùng nhau kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc ca ngợi những con số hay sự kiện đơn thuần. Điều cốt lõi, sâu sắc nhất cần được nhận diện chính là nguồn sức mạnh nội sinh đã kiến tạo nên sức sống mãnh liệt của Đảng. Dòng chảy ấy, cội nguồn ấy chính là nhân dân.

"Dân là gốc"

Lịch sử dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã đúc kết nên một chân lý bất biến: "Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân" (Nguyễn Trãi). Kế thừa bài học sâu sắc của tiền nhân và tinh hoa thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng quan điểm ấy lên: "Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân".

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội XIV của Đảng vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị… 

Ngày thành lập Đảng, do đó, không chỉ là ngày khai sinh một tổ chức chính trị tiên phong, mà còn là ngày tái khẳng định cam kết thiêng liêng giữa Đảng với dân.

Khẳng định sức mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam trong hành trình phồn vinh năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. ẢNH: TTXVN

Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước hiện nay, triết lý "Dân là gốc" không được phép dừng lại ở những khẩu hiệu trang trọng, mà cần chuyển mình mạnh mẽ, thẩm thấu vào từng quyết sách, hành động cụ thể. Nếu như trong các cuộc kháng chiến, "Dân là gốc" thể hiện qua sức mạnh đại đoàn kết thì trong thời bình, triết lý ấy phải được hiện thực hóa bằng việc kiến tạo một môi trường sống và làm việc thuận lợi nhất, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Mang tính bước ngoặt

Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch tư duy quản lý nhà nước mang tính bước ngoặt: Từ "quản lý" sang "phục vụ". Điều này được minh chứng rõ nét qua công cuộc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Chưa bao giờ, việc giảm tải các thủ tục rườm rà, xóa bỏ cơ chế "xin - cho" lại được thực hiện mạnh mẽ đến thế. Khi doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh trực tuyến nhanh chóng, khi người dân có thể giải quyết thủ tục cư trú ngay trên thiết bị di động, đó không đơn thuần là sự tiến bộ của công nghệ, mà là biểu hiện của việc tôn trọng thời gian, công sức và tiền bạc của nhân dân. Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp chính là cách thiết thực nhất để "khoan thư sức dân", khơi dậy nguồn lực sáng tạo khổng lồ trong xã hội để phát triển đất nước.

Khẳng định sức mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam trong hành trình phồn vinh năm 2026 - Ảnh 2.

Người dân vui chơi tại công viên mới cải tạo ở đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: NGỌC QUÝ

Không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo môi trường phát triển, một xã hội văn minh và một Đảng cầm quyền vì dân còn được đánh giá qua cách đối đãi với những người yếu thế. Quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau" chính là sự cụ thể hóa mang tính nhân văn sâu sắc của chủ đề "Dân là gốc". Các chủ trương sắp tới của Đảng và Nhà nước tập trung nguồn lực lớn cho hệ thống an sinh xã hội với những chính sách căn cơ, bền vững như: mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chăm lo cho người già, trẻ em và đồng bào vùng sâu, vùng xa…

Nỗi trăn trở "an cư lạc nghiệp" của người dân cần phải được thấu hiểu. Những định hướng sắp tới đã đặt vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp vào vị trí ưu tiên chiến lược. Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội không chỉ là một con số kỹ thuật vô tri, mà đó là hàng triệu giấc mơ về mái ấm, là nụ cười và sự an tâm của những người lao động - lực lượng sản xuất chính của xã hội. Việc tháo gỡ khó khăn về pháp lý, ưu đãi về vốn vay cho người mua nhà thu nhập thấp chính là minh chứng cho thấy Đảng và Nhà nước đang lo nỗi lo của dân, biến chủ trương trên giấy thành mái ấm che mưa nắng giữa đời thường.

Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta khẳng định lại: Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và dân tộc. Đây chính là cội nguồn sức mạnh vô địch để đưa đất nước ta vượt qua mọi sóng gió, vươn tới bến bờ phồn vinh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng: Khi chính sách chạm đến từng gia đình

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng: Khi chính sách chạm đến từng gia đình

Từ an sinh, cải cách hành chính đến hạ tầng..., từng chính sách của TP HCM đang chạm tới từng gia đình, lan tỏa niềm vui và sự gắn bó

KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG: Họ đã cống hiến thầm lặng

Với những cống hiến thiết thực, nhiều Bí thư Chi bộ ở TP HCM đang làm tốt sứ mệnh cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội XIV và 96 năm Ngày thành lập Đảng

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công của Đại hội XIV và 96 năm Ngày thành lập Đảng được tổ chức trọng thể.

Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉnh đốn đảng Tổng Bí thư Đảng cộng sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo