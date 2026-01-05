Từ năm 2026, làm việc ở những địa phương này có thể được nghỉ hưu sớm

Những thay đổi quan trọng cần nắm rõ

Thông tư số 26/2025/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành quy định Danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp người lao động được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với điều kiện lao động bình thường, theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ.

Áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động, đồng thời áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026 và được áp dụng thống nhất kể từ thời điểm này.

Việc xác định thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được chia theo từng giai đoạn cụ thể. Theo đó, thời gian người lao động làm việc trước ngày 1-1-2021 tại các địa bàn có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc mức phụ cấp từ 25% trở lên được xác định là thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xét nghỉ hưu sớm.

Đối với giai đoạn từ ngày 1-1-2021 đến trước ngày 1-1-2026, việc xác định thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục thực hiện theo Danh mục ban hành kèm Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH. Riêng thời gian từ ngày 1-7-2025 đến trước ngày 1-1-2026 được xác định theo thực trạng địa bàn tại thời điểm tháng 6-2025.