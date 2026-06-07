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Từ ngã rẽ học tập đến danh hiệu thủ khoa

Vân Nhi

(NLĐO) - Lễ tốt nghiệp 2026 của Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM ghi dấu thành tích học tập nổi bật và những câu chuyện đẹp.

Sáng 7-6, Trường CĐ Kinh tế TPHCM (HCE) tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các khoa Ngoại ngữ, Khoa học xã hội - Khách sạn - Du lịch, Công nghệ thông tin và Tài chính - Kế toán.

Đợt này, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 1.110 cử nhân thực hành và kỹ sư thực hành. Trong đó, 105 sinh viên đạt loại xuất sắc và 323 sinh viên đạt loại giỏi ở cả hai chương trình đào tạo chính quy và liên thông.

Nguyễn Thị Lan Anh (2001), sinh viên khóa 19 ngành Tiếng Anh, trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa với điểm trung bình 3,98.

Trước khi theo học tại HCE, Lan Anh từng có thời gian học đại học. Tuy nhiên, do cảm thấy không phù hợp với môi trường và ngành học đã chọn, nữ sinh quyết định tìm một hướng đi khác.

Lan Anh cho biết cô đã phần nào kỳ vọng khi nhìn thấy kết quả học tập cuối khóa, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp khi nhận được thông báo chính thức từ nhà trường. “Em cảm thấy rất hạnh phúc vì những cố gắng của mình đã được ghi nhận” - nữ thủ khoa nói.

Từ ngã rẽ học tập đến danh hiệu thủ khoa - Ảnh 1.

Điều khiến Lan Anh gắn bó với môi trường học tập tại HCE là chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao.

Ban đầu, Lan Anh chỉ tìm kiếm một trường cao đẳng phù hợp để tiếp tục lộ trình liên thông đại học. Tuy nhiên, sau quá trình học tập và trải nghiệm thực tế tại Trường CĐ Kinh tế TPHCM, cô nhận thấy đây là lựa chọn đúng đắn đối với bản thân.

Từ ngã rẽ học tập đến danh hiệu thủ khoa - Ảnh 2.
Từ ngã rẽ học tập đến danh hiệu thủ khoa - Ảnh 3.

Các tân cử nhân, kỹ sư thực hành Trường CĐ Kinh tế TPHCM rạng rỡ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Hiện Lan Anh đang cân nhắc giữa ĐH Kinh tế TPHCM và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-TPHCM) cho chặng đường học tập tiếp theo.

Trong khi đó, Trần Thụy Viên (2005), sinh viên lớp 19 ngành Công tác xã hội, chia sẻ rằng ThS Đinh Quốc Anh - Trưởng Khoa Khoa học xã hội, Khách sạn - Du lịch, luôn là người lắng nghe, động viên và đồng hành cùng sinh viên.

Từ ngã rẽ học tập đến danh hiệu thủ khoa - Ảnh 4.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, hình ảnh ThS Đinh Quốc Anh trò chuyện, hỏi han và hỗ trợ sinh viên trước giờ nhận bằng đã thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự.

“Thầy giống như người cha thứ hai của chúng em vậy đó. Có gì em cũng chia sẻ với thầy, thầy luôn lắng nghe và tạo cảm giác rất thoải mái khi học tập” - Thụy Viên bày tỏ.

Lớp học có nhiều độ tuổi khác nhau, từ học sinh mới tốt nghiệp THPT đến những người đã đi làm nhiều năm. Dù vậy, ThS luôn tạo không khí gắn kết, giúp mọi người cảm thấy như một gia đình. Nhờ đó, khoảng cách giữa giảng viên và sinh viên được thu hẹp, nhiều sinh viên xem ThS Đinh Quốc Anh như một "người bạn lớn" để chia sẻ những khó khăn trong học tập và định hướng nghề nghiệp.

ThS Đinh Quốc Anh cho biết đã đồng hành cùng các sinh viên ngành Công tác xã hội từ năm nhất đến ngày tốt nghiệp và đánh giá đây là những sinh viên năng động, tích cực, nhiều em là gương mặt tiêu biểu của ngành và của khoa.

Từ ngã rẽ học tập đến danh hiệu thủ khoa - Ảnh 5.
Từ ngã rẽ học tập đến danh hiệu thủ khoa - Ảnh 6.

Theo ThS Trần Văn Tú, bên cạnh sự nỗ lực của sinh viên còn có sự đồng hành của gia đình, bạn bè và đội ngũ giảng viên luôn sát cánh trong suốt quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS Trần Văn Tú, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TPHCM, cho biết trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, trường không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng hoạt động trải nghiệm nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cũng như khả năng thích ứng với thị trường lao động.

Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh thành công không phải là một điểm đến, mà là hành trình chinh phục những mục tiêu mới. “Để đến được ngày hôm nay, các bạn đã chinh phục được một mục tiêu quan trọng trong cuộc đời và đây sẽ là khởi đầu cho những thành công lớn hơn trong tương lai” - ThS Trần Văn Tú nhắn nhủ.

Từ ngã rẽ học tập đến danh hiệu thủ khoa - Ảnh 7.

Với nhiều tân cử nhân, dấu mốc tốt nghiệp không chỉ khép lại gần 3 năm học tập dưới mái trường Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM mà còn mở ra một hành trình mới trên con đường lập thân, lập nghiệp.


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