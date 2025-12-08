HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Từ ngày 15-12, cha mẹ đánh con có thể phạt đến 20 triệu đồng

Anh Vũ

(NLĐO) - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, cha mẹ đánh con sẽ được quy định chi tiết với mức phạt từ 5-20 triệu đồng.

Bạn đọc Trần Thanh Phương, phường Long Phước, TP HCM, hỏi: Theo quy định mới cha mẹ dùng roi, tay... đánh con sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, trả lời:

Dùng roi, tay,... đánh con là một trong những hình thức bạo lực gia đình theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Theo điều 37 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15-12, hành vi đánh đập hoặc cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Từ ngày 15-12, cha mẹ đánh con có thể phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa AI.

Cũng tại Nghị định này, sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Ngoài ra, theo quy định điều 55 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định rất nhiều về thẩm quyền của Công an nhân dân như phạt cảnh cáo, phạt tiền,...

Cụ thể, công an được can thiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. Không những vậy, lực lượng công an còn phân cấp cụ thể về thẩm quyền cho từng cấp, từng chức vụ trong Công an nhân dân. Vì vậy, công an hoàn toàn có quyền can thiệp khi xảy ra sự việc bạo lực gia đình (cha, mẹ đánh con), thậm chí bao gồm cả việc phạt tiền từ 5-20 triệu đồng. 

xử phạt cha mẹ đánh con bạo lực gia đình luật sư Đào Thị Bích Liên
