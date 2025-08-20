Từ ngày 26-8, người dân lưu ý khi lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 và 2

Sở Xây dựng TP HCM vừa thông báo điều chỉnh giao thông trên cầu Bình Triệu 1, Bình Triệu 2 phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Thời gian điều chỉnh từ ngày 26-8 đến ngày 30-11.

Theo đó, cấm xe ô tô đi qua cầu Bình Triệu 1.

Lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình 1: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh).

Lộ trình 2: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Nguyễn Xí - đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh).

Lộ trình đi từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Ngã tư Bình Triệu - Ảnh: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ

Đối với cầu Bình Triệu 2: Tổ chức xe lưu thông 2 chiều xe.

Cụ thể, hướng đi từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng, các loại xe ô tô đi trên phần đường rộng 3,5m (cấm xe 2-3 bánh lưu thông).

Hướng đi từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh:

Làn xe 1 (rộng 3,5m) sát lề bộ hành bên phải dành cho xe 2-3 bánh, xe ô tô con.

Làn xe 2 (rộng 3,5m) sát dải phân cách bên trái dành cho các loại xe ô tô.

Lộ trình lưu thông từ ngã tư Bình Triệu đi Xô Viết Nghệ Tĩnh- Ảnh: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ

Các đơn vị lưu ý người dân có lộ trình qua các khu vực trên cần lưu ý chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ