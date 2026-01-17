HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Từ ngày 9-2, tịch thu vàng miếng giao dịch không giấy phép

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Nghị định số 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9-2, siết chặt quản lý thị trường vàng với mức phạt nặng và các biện pháp bổ sung nghiêm khắc

Từ ngày 9 - 2 , tịch thu vàng miếng không giấy phép tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các sản phẩm được chào bán tại một tiệm vàng ở TP HCM

Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó dành riêng các điều khoản nghiêm khắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu. Đây là bước đi nhằm tăng cường minh bạch, chống buôn lậu, giao dịch "trao tay" và ổn định thị trường tài chính.

Theo đó, các hành vi vi phạm nghiêm trọng như sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu hoặc vàng miếng không phép; hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm (tang vật); đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, đình chỉ nhập khẩu vàng nguyên liệu; thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần.

Đối với các vi phạm như mua bán vàng (bao gồm vàng miếng) không thanh toán qua tài khoản ngân hàng (áp dụng cho giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày) bị phạt 10 - 20 triệu đồng.

Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất vàng trang sức/mỹ nghệ hoặc vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định bị phạt 30 - 50 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một số chủ tiệm vàng tại TPHCM cho biết hiện nay, hầu hết các tiệm vàng không mua bán vàng miếng vì chưa được cấp phép. Các sản phẩm khác như nhẫn trơn, dây chuyền, vòng lắc đều niêm yết giá bán công khai và công bố đầy đủ thông tin liên quan theo quy định.

"Riêng khách hàng bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng, chủ tiệm sẽ chủ động chuyển khoản. Tuy nhiên, một số người bán yêu cầu nhận tiền mặt hoặc không có tài khoản ngân hàng, có thể dẫn đến giao dịch tiền mặt. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các giao dịch này để đảm bảo môi trường kinh doanh vàng lành mạnh, minh bạch hơn" – chủ một tiệm vàng ở khu vực chợ Gò Vấp, TPHCM, nói.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc áp dụng Nghị định 340 sẽ góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, thao túng giá vàng, đồng thời thúc đẩy giao dịch qua kênh chính thức, giúp thị trường vàng Việt Nam ổn định. Người dân và doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm để tránh rủi ro pháp lý.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 17-1: Sụt giảm sâu

Giá vàng hôm nay 17-1: Sụt giảm sâu

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay lao dốc mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư bán chốt lời sau chuỗi phiên tăng nóng.

Đến sáng 16-1, giá vàng miếng SJC tăng 10 triệu đồng/lượng trong 2 tuần

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giao dịch sáng nay, 16-1, đã chững lại. Dù vậy, chỉ trong khoảng 2 tuần, mỗi lượng vàng đã tăng tới 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 16-1: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay biến động khó lường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở một số nơi trên thế giới tạm thời hạ nhiệt.

tiệm vàng thị trường vàng kinh doanh vàng vàng miếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo